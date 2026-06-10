陳柏惟揭露赴中真實故事：那一天全家擔心我回不來

記者李鴻典／台北報導

前立委陳柏惟今（10）天在臉書寫下【赴中真實故事：那一天全家擔心我回不來 】，他在文中揭露，收到已經退役好幾年的軍警弟兄姊妹陳情，對方去中國旅遊，結果遭訊問一兩天；「自己碰到以後，真的是再也不敢去中國了，也不敢讓親友去了。」想要提醒退役軍警或是待過機敏單位的，千萬要避險。

前立委陳柏惟今（10）天在臉書寫下【赴中真實故事：那一天全家擔心我回不來 】。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）

陳柏惟說明，收到已經退役好幾年的軍警弟兄姊妹陳情，這個陳情當然有陳報相關單位，除此之外，對方希望分享他的故事，提醒其他弟兄姐妹，避開惡意滿載的危險國家地區，避免遭受同樣對待。

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這位弟兄姊妹，退役好多年，前往中國旅遊數次，有時跟著民眾服務社的揪團，有時跟著地方神明團，之前都沒事。但就在數月前，原本去了中國Ａ地還無事，但到了Ｂ地飯店，用完餐回來，房間磁卡就消磁了，櫃檯說，中國的調查單位找上他，接著他就被帶去飯店小房間問話，同行的親友只能擔心受怕。

陳柏惟描述，中國調查人員，訊問了這位弟兄姊妹一兩天，先問一次執勤待過哪些單位、職務為何，問他認不認識某些職務的人，隔天再問一次，數小時後又是同樣問題，要看你回答有沒有都一樣。手機當下也被收去檢查。

這個弟兄姊妹挺住盤問，後來被放走。但他被訊問時，他瞄到對方手上有他全家包含親友的個資。弟兄姊妹強調他本身沒有明顯立場，甚至曾經參與過偏藍的活動。

中國相關人員，在對話中也企圖洗腦，一直說ＯＯＯＯ年就會統一台灣了，接著要他多帶他家族年輕人來中國，說台灣年輕人不夠瞭解中國。

陳柏惟說，弟兄姊妹也提到某些縣市的民眾服務社，有許多落地招待活動，直接會跟中國某些城市對接，把台灣某些縣市鄉鎮畫為該中國城市的責任額或是責任區，所以可以觀察到有些縣市會有特定中國城市的交流活動。

弟兄姊妹說，以前都聽說中國怎樣有風險，自己碰到以後，真的是再也不敢去中國了，也不敢讓親友去了。他想要提醒退役軍警或是待過機敏單位的，千萬要避險。親友飽受驚嚇的經驗不好受，希望其他弟兄姐妹不要遭受同樣待遇。經此經驗，他深深覺得憂患意識必須要提升。

陳柏惟表示，這個陳情案辦公室陳報相關單位處理中，也謝謝這位弟兄姐妹勇敢挺身陳情，大家都是戰友，同島一命。有人稱讚「習近平對台灣有善意」，但被隨意翻查手機訊問，顯然不是什麼善意。

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