陳柏惟瞎扯「麥可傑克森、麥可喬丹同宗」 徐巧芯笑翻：怎當上立委的？

「館長」陳之漢日前幫「賴清德尋根」，前立委陳柏惟痛批，若英國弄一個「Michael宗祠」，那以後Michael Jordan、Michael Jackson就要回英國祭拜嗎？對此，國民黨立委徐巧芯笑稱「可是柏惟，他們的姓氏分別是Jackson跟Jordan，不是Michael！」徐巧芯好奇，這種沒有專業、只會鬧笑話的人，當時是怎麼當上立委的？

「館長」陳之漢日前展開訪陸行程，其中一個行程是「幫賴清德尋根」。前立委陳柏惟上節目對此痛批，這種用血緣來分國家的行為是落後國家才會做的，他直呼若英國弄一個「Michael宗祠」，那以後Michael Jordan、Michael Jackson就要回英國祭拜嗎？

國民黨立委徐巧芯6日在Threads發文笑稱「可是柏惟，他們的姓氏分別是Jackson跟Jordan，不是Michael！這人怎麼選上的真的讓人不明白，但為什麼被罷免，倒是讓人很明白。」

徐巧芯今（7）日受訪時進一步表示，如果Michael Jordan和Michael Jackson看到這番言論的話，可能只能跟陳柏惟說「3Q，謝啦！」陳柏惟可能以為所有的Michael們都要一起去拜「Michael宗祠」？陳柏惟是姓「柏惟」嗎？所有叫「柏惟」的人跟陳柏惟都同宗？這是什麼「柏惟大宇宙」？

徐巧芯也不認同回去祭祖或是尋根的人就是肥料，「我的祖父也曾經希望回湖南老家看一看」，每一個人背景不同，要不要回大陸尋根，自然有不同的想法，「你不去尋根，我沒有意見，但不要去批評尋根的人！這是人與人之間最基本的尊重」。連尊重都做不到，還鬧出大笑話，討論國外的姓氏可能對陳柏惟太專業！

徐巧芯好奇，這種沒有專業、只會鬧笑話的人，是全國唯一被罷免成功的立委，陳柏惟當時是怎麼當上立委的？

