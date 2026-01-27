陳柏惟轟國共交流！圍堵中國卻想加盟？鄭麗文急見習近平圖利誰？

政治中心／台北報導

立院榮譽顧問陳柏惟於三立新聞「前進新台灣」批評鄭麗文現在是一昧地想要去見習近平。（圖／翻攝畫面）

傳國共恢復交流的論壇將延至2月2日至2月4日舉辦，並由國民黨副主席蕭旭岑帶隊，論壇定位為「智庫交流」，議題設定在非政治性領域。對此，立院榮譽顧問陳柏惟今（27）日在三立新聞《前進新台灣》節目質疑，「全世界在圍堵中國，你這個時候跟我說要加盟中國，那這樣子有就事論事嗎？國民黨主席鄭麗文現在是一昧地想要去見中國國家主席習近平。」

陳柏惟指出，好像大家一直在討論，這一些什麼關稅、軍購是不是相關的代價，「那我就問你非見他不可的理由是什麼，是圖利自己？圖利國民黨？還是圖利台灣？你現在去見習近平的背景環境，以及可能拿得到的氛圍，有比前總統馬英九最差時的馬習會還要好嗎 ？沒有啊，他沒有見面的必要性。」

廣告 廣告

立院榮譽顧問陳柏惟於三立新聞「前進新台灣」批評鄭麗文現在是一昧地想要去見習近平。（圖／翻攝畫面）

陳柏惟直指，鄭麗文現在做的事情，「不過我跟你講，其實鄭麗文就是大黃國昌，黃國昌一路都是學鄭麗文走，鄭麗文現在去做的事情，會映射到這個叫因果。」

陳柏惟表示，「他能不能去，關於這個立法院，這個軍購跟關稅會不會過，所以我們來看這件事情，什麼意思？如果軍購跟關稅，他們不要就不要，要就要嘛，你今天國民黨很大方地說不用，川普是有多厲害，你用15%，你沒有5%，不要來跟我講話啦！對不對，那不要叫賴清德來質詢，叫川普來立院給我質詢，比較大尾，他不敢嘛！」

更多三立新聞網報導

扯！完成中共命令封殺「國防軍購」換國共論壇 傳國民黨28日宣布赴中國

北京下指示？傳要藍營擋軍購換「鄭習會門票」王定宇轟：喪權辱國的行徑

國共論壇延期？蕭旭岑嗆：我們不用門票！認同兩岸不是兩國關係就可以去

媒體爆北京對國民黨撂話：統一後無中華民國

