陳柏惟酸館長尋根 竟瞎扯「麥可傑克森、麥可喬丹同宗」

為反嗆館長(左)「幫賴尋根」，陳柏惟(右)竟把麥可傑克森、麥可喬丹說成同宗，引發全網爆笑。（合成圖／示意圖／資料照）

「館長」陳之漢日前展開訪陸行程，其中一個行程是「幫賴清德尋根」。前立委陳柏惟上節目對此痛批，這種用血緣來分國家的行為是落後國家才會做的，他直呼若英國弄一個「Michael宗祠」，那以後Michael Jordan、Michael Jackson就要回英國祭拜嗎？這像話嗎？超脫線言論引全網爆笑。

國民黨立委徐巧芯6日在Threads發文提到，「立院榮譽顧問」（就是當過立委然後被罷免讓人不要太丟臉的頭銜）批評館長到大陸尋根，理由是：「同姓而已，你英國弄一個「Michael 宗祠」，以後 Michael Jackson 跟 Michael Jordan都要會英國祭拜，這像話嗎？」

她直呼「可是柏惟，他們的姓氏分別是Jackson跟Jordan，不是Michael！這人怎麼選上的真的讓人不明白，但為什麼被罷免，倒是讓人很明白。」

脆友表示「前無古人，後無來者，念3Q之智商，獨愴然而涕下」、「林柏惟、黃柏惟、王柏惟、張柏惟…和陳柏惟都是同ㄧ祖先，謝謝，長知識了」、「別這樣人家今年本來期待有人來作伙，結果落空了，他心裡一定很寂寞」、「不行了，我真的笑到翻掉了」、「替顏寬恒不值，怎麼會輸這種人」。

