陳柏惟酸館長竟瞎扯「麥可」同宗 藍營嗆爆

▲前立委陳柏惟遭國民黨立委徐巧芯酸爆。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢近日到中國直播旅遊，喊話要幫總統賴清德尋根，更真的到了福建的賴氏家廟，引前立委陳柏惟痛批，這種用血緣來分國家的行為，是落後國家才會做的，更直呼若英國弄一個「Michael宗祠」，那以後Michael Jordan、Michael Jackson就都要回英國祭拜嗎？不過，陳柏惟一席話立刻被藍營揪出謬誤，慘被嗆爆：「為什麼被罷免，倒是很明白。」

陳柏惟日前狠酸館長到中國幫賴清德尋根一事，卻誤指音樂明星Michael Jackson、籃球明星Michael Jordan的名字Michael為姓氏，引國民黨立委徐巧芯隨即回應痛批，柏惟，他們的姓氏分別是Jackson跟Jordan，不是Michael，這人怎麼選上的？真的讓人不明白，但為什麼被罷免（台灣唯一一位立委遭罷），倒是讓人很明白。

針對此事，親藍粉專《政客爽》也狠酸，冷知識：英文姓氏（Last Name）寫在後面，名字（First Name）寫在前面。陳柏惟是姓騷？哦不是，是姓陳。前國民黨發言人

楊智伃也在親藍粉專《不演了新聞台》留言狠酸：「英文老師真的是3Q了」等。

大批網友也紛紛留言認為：「別苛求他了」、「被擺免不是沒有原因」、「無知太可怕了」、「榮譽顧問欸」、「讀書還是很重要的」、「真的3Q了」等。

