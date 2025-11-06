陳柏惟「Michael宗祠」嗆館長野蠻人 徐巧芯：他們姓Jordan和Jackson

國民黨立委徐巧芯。（資料照片）

網紅「館長」陳之漢近日到中國廈門參訪賴氏家廟，宣稱要幫在我國新北萬里出生的總統賴清德「尋根」，前立委陳柏惟5日在節目抨擊，用姓氏溯源是野蠻人行為，反問若英國設立「Michael宗祠」，Michael Jordan、Michael Jackson要回英國祭拜？國民黨立委徐巧芯揪住這句話表示：「他們不是姓Michael，姓氏分別是Jordan跟Jackson。」

館長拜訪中國賴氏宗親會，在臉書分享與祕書長賴瀚鍾合照，不惜P圖影射賴瀚鍾與我國總統賴清德長相神似，還意有所指寫下「血緣是不會騙人的」；前立委陳柏惟在節目開酸，用姓氏溯源是野蠻人行為，「但凡有開始穿衣服的人類都不會用血緣來分國家，用血緣來認祖歸宗這是落後國家的行為」。

陳柏惟還以美國總統川普是德國裔、國務卿盧比歐是古巴裔為例，認為以血統分國籍實在不像話，直言「無聊，就同姓而已」，接著又說若英國弄一個「Michael宗祠」，「以後Michael Jordan、Michael Jackson要回英國祭拜？這像話嗎？」狠酸這樣的想法是落後國家、半獸人。

這個例子卻讓徐巧芯撿到槍，在Threads貼出陳柏惟節目照片稱：「可是柏惟，他們的姓氏分別是Jackson跟Jordan，不是Michael 。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，這人怎麼選上的真的讓人不明白，但為什麼被罷免（台灣唯一一位立委遭罷），倒是讓人很明白。」





