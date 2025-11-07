陳柏惟「Michael宗祠」鬧笑話 徐巧芯再諷：他到底怎麼當上立委的？

國民黨立委徐巧芯評論立委陳柏惟的言論。 圖：擷取自國民黨立法院黨團臉書

[Newtalk新聞] 就網紅「館長」陳之漢訪中期間，，宣稱要替總統賴清德「尋根」，民進黨前立委陳柏惟比喻稱，若英國弄一個「Michael」宗祠，「以後Michael Jordan、Michael Jackson要回英國祭拜？」對此，國民黨立委徐巧芯今（7日）再諷刺，陳柏惟當時到底是怎麼當上立委的？

面對陳柏惟把「Michael Jordan｣、「Michael Jackson」的「Michael」當成姓氏，惹來輿論嘲笑。徐巧芯今於立法院受訪開玩笑說，Michael Jordan跟Michael Jackson如果能看到這番言論的話，可能也只能跟陳柏惟說「3Q」。說完話自己先笑了好幾聲後，徐巧芯才接著說，陳柏惟這樣的講法讓人非常不解，那陳柏惟是姓「柏惟」？名字是「陳」？這是哪個「大柏惟宇宙」？

徐巧芯再表示，她很不認同陳柏惟所說的，去祭祖、去尋根的人就是「肥料」的說法；像她的祖父就曾經想回老家的中國湖南去看一趟，她和她的母親可能也會對那個地方有一些情感，每個人的背景不同、生活不同，自然會有不同的想法跟狀況，不需要去批評別人，這是人與人之間的基本尊重。

徐巧芯諷刺，陳柏惟自己鬧出大笑話，把「Michael」當成姓氏，對國外對姓氏的觀點跟中文不一樣，可能討論到這個對陳柏惟來說有點太專業，陳柏惟連對外國的first name、last name都還有待學習。

「陳柏惟當時到底是怎麼當上立委的？」徐巧芯更質疑，看到陳柏惟的一些表現，尤其是陳柏惟被罷免後的表現，她不明白，陳柏惟是如何當上立委的，但陳柏惟為什麼會變成中華民國唯一一個被罷免的立委，她看的是非常明白。

徐巧芯也批評，大罷免期間，陳柏惟在個人直播上還去模仿身心障礙者，當成是在搞笑，這也是非常低級的行為，像這樣沒有專業、沒有品格、只會鬧笑話的人，這就是為什麼會是全國唯一一個被罷免成功的立委。

