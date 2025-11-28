陳柏霖傳公司被掏空.交保金用借的 經紀人反駁發聲了

藝人陳柏霖10月時捲入閃兵案，讓他的演藝事業近乎停擺，現在又有消息傳出他財務陷入危機、公司遭到掏空。對此他的經紀人也出面回應。

藝人陳柏霖爆出閃兵後，被檢方求刑2年8個月，後來他以50萬元交保，事後受訪時也表示會尊重司法、配合檢察官調查。但現在被爆出，他的公司遭到掏空，財務狀況陷入危機，連50萬的交保金都是跟朋友周轉，對此他的經紀人回應，「報導並不確實」。

台北／李承庭 責任編輯／陳俊宇

