陳柏霖公司傳「遭友人掏空」！陷財務危機恐收攤 經紀人首發聲回應了

記者王培驊／台北報導

42歲男星陳柏霖近來接連陷入風波，先因涉入閃兵案遭起訴求刑2年8個月，形象與演藝工作全面受挫，如今再被爆出由他擔任董事長、成立6年的境外公司「無敵影業」疑遭身邊信任友人掏空，導致公司資金吃緊，甚至連交保與違約金都傳出靠朋友幫忙。然而對於外界指控，陳柏霖經紀人今（27）日最新回應：「謝謝關心，該則報導並不確實。」

根據《鏡報》報導，「無敵影業」2019年改為境外薩摩亞商，旗下包含影視投資、藝人經紀等業務，百白（白靜宜）也是公司簽約藝人。知情人士透露，陳柏霖長期忙於拍戲、代言，鮮少過問公司財務；但在他因閃兵案被起訴、工作暫停後，擔心連帶影響員工生計，曾考慮提前收掉公司、支付遣散費，卻在檢視帳務時驚覺金流不尋常，懷疑公司資產遭長期侵吞，因此低調尋找能處理跨國財務案件的律師協助。

廣告 廣告

報導中也指稱，陳柏霖聽聞相關人士曾任職於涉嫌大規模洗錢與跨境詐欺的「太子集團」，讓他更加不安。外界揣測他可能正面臨財務壓力，甚至連閃兵案50萬元交保金都靠借款，財務狀態陷入危機。

不過對於「遭信任友人掏空」、「公司面臨倒閉」等爆料，陳柏霖經紀人僅簡短回應：「報導並不確實。」未再多做說明。

陳柏霖因《我可能不會愛你》「大仁哥」一角紅遍兩岸三地，沒想到近月接連遭逢閃兵案與公司風波，多重打擊讓粉絲相當擔心，他的後續動向也備受外界關注。

更多三立新聞網報導

《阿凡達3》幕後曝光！三大影后齊聲背書 他保證超震撼：前兩部集大成

香港大火奪命！女星宣布「演唱會仍舉行」 3大調整曝光：收益全捐救災

金馬大贏家《大濛》上映！「觀眾哭到紅眼」狂用紙巾 他親曝原聲帶內幕

韓女團成員爆秘密閃婚！峇里島辦超私密婚禮 「團員全缺席」原因曝光

