陳柏霖婚事恐因閃兵喊卡！與庭瑄紐西蘭婚禮無限延期 豪華賓客名單曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
藝人陳柏霖與女團PopuLady成員庭瑄愛情長跑13年，原有消息指出兩人將於今年底在紐西蘭舉行婚禮，沒想到陳柏霖卻捲入閃兵風波，案件目前進入司法程序，導致婚事將展緩，至於延期至何時，也不得而知。
根據《鏡週刊》報導，陳柏霖今年7月向小6歲女友庭瑄求婚成功，兩人預計於今年底前在紐西蘭舉辦小型婚宴，而陳柏霖為了給老婆獨一無二的回憶，對於婚禮預算無上限，更將邀請桂綸鎂、房祖名等藝人好友前來。
不過，陳柏霖卻在10月陷入閃兵風波，對此，他也坦承「年少時做出了取巧荒謬的選擇。」導致他形象重創，演藝工作暫停，還需配合檢方調查，讓婚禮不得已需要延期。為此他也一一通知親友及廠商說明婚禮展緩的相關事宜。
其實陳柏霖是因演出《藍色大門》而受到關注，直到在偶像劇《我可能不會愛你》中飾演「大仁哥」才讓他爆紅，從此戲約、代言不斷，而他曾被公開年收入一度高達5.5億元新台幣。感情方面，他與庭瑄是在2012年合作電影《變身》結緣，2020年被目擊兩人同居，但雙方對於戀情都十分低調。
