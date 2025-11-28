陳柏霖年底婚事恐卡關！傳財務亮紅燈 閃兵50萬交保金靠友人周轉

陳柏霖與庭瑄愛情長跑逾13年。翻攝hsuan900319、chenbolin IG

41歲陳柏霖與庭瑄愛情長跑13年，今年7月傳出他正在打聽海外婚禮細節，小倆口有望今年底完婚；不過，他日前遭爆閃兵、演藝事業停擺，《鏡報》今（28日）再獲獨家消息，指陳柏霖財務陷困境，甚至連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉來的。如今看來，他與庭瑄原訂年底舉辦的婚禮，恐遭近日衰事牽連喊卡。

陳柏霖爆出閃兵案前動了結婚念頭，想將小他6歲的庭瑄娶回家；《鏡週刊》先前報導，他為此頻頻向朋友探詢海外能舉辦婚禮的餐廳，時間大概訂於年底成婚。據傳，向來出手豪邁闊綽的陳柏霖，對於兩人婚禮無預算上限，初步規劃包含至親好友在內約莫30人左右，地點包括日本及紐西蘭等。

廣告 廣告

陳柏霖驚傳財務亮紅燈。翻攝chenbolin IG

報導指出，陳柏霖個性細心，外傳他早有精心規劃，在壯闊山海之間，砸大錢以直升機上山的方式向女友求婚，全程沒有任何親友，天地之間只有小倆口，過程極為浪漫。只不過，財務狀況看似豐盛的陳柏霖，如今卻傳出他其實入不敷出，連日前閃兵的50萬交保金都是跟朋友周轉而來。

事實上，陳柏霖近期除了被抓到閃兵，業界還傳出他擔任董事長的境外公司「無敵影業資產管理股份有限公司」疑遭信任多年的友人掏空，財務困境與法律危機讓陳柏霖的演藝生涯蒙上陰影，連帶影響他與庭瑄的婚禮籌備進度。對於陳柏霖傳出陷財務困境，經紀人稍早回應表示：「謝謝關心，該則爆料並不確實。」

庭瑄與陳柏霖一樣熱愛旅遊。翻攝hsuan900319 IG



回到原文

更多鏡報報導

獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來

獨家／陳柏霖財務陷困境！「無敵影業」成立6年驚傳遭掏空、收攤倒數

陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」