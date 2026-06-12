陳柏霖捲閃兵！旅遊節目主持遭換人 4男神接棒遊西班牙

林柏宏、黃宣、ØZI、李齊四人首度搭檔燒腦解謎瘋玩，直闖西班牙古王國風情。（圖／WHAT A TRIP提供）





旅行綜藝節目《WHAT A TRIP》第二季正式開拍！繼第一季陳柏霖帶隊在紐西蘭掀起熱潮後，這一次節目組鎖定充滿文化底蘊的西班牙，展開為期一個月深度拍攝，並於5月28日於西班牙舉行開鏡儀式，並展開為期整整一個月的拍攝行程。

第二季季邀集四位不同領域的男神攜手，由億萬票房男神林柏宏、音樂鬼才黃宣、創作才子ØZI以及古典小提琴家李齊共同擔任重任。此外，更邀請新加坡新銳藝人郭坤耀、蕭歆霓擔任「高級訓練官」，在每個關卡中與四位主持人鬥智鬥勇。

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郭坤耀與蕭歆霓攜手台灣四大男神完封西班牙。（圖／WHAT A TRIP提供）

郭坤耀與蕭歆霓攜手台灣四大男神完封西班牙。（圖／WHAT A TRIP提供）

聊到這次的組合與拍攝，主持人們紛紛迫不及待分享，林柏宏：「《WHAT A TRIP》完成了我想來西班牙的夢想！這裡有深刻的歷史建築、熱情的人民與陽光。這是我們四人第一次合作，黃宣是我們的歡樂擔當，好笑又具備語言天份；ØZI 是細膩的觀察者；李齊則是西語、歷史及音樂的專家。」黃宣：「這是目前兩季以來最累的一次，城鎮大暴走消耗超大體力！李齊是出其不意的冷槍王，林柏宏是解題王者與無敵智將，ØZI 則是活力四射的氣氛擔當。我就像個話匣子停不下來的狂人，而林柏宏冷靜聰明，ØZI 則是個性十足讓人安心。」

ØZI：「我很熱愛西班牙，目前的拍攝就像是在演逃生電影。黃宣是被音樂耽誤的語言天才，像團隊的 Party MC；林柏宏是冷靜智囊；李齊 tempo 永遠讓人出其不意的外交官；兩位新加坡訓練官中，郭坤耀像進擊的巨人真人版，蕭歆霓則是每天駕馭我們這五個臭男生的陽光幼稚園班導。」曾在西班牙就讀音樂學院的古典小提琴家李齊這次擔任團隊語言擔當：「身為曾在此留學過的主持人，看到南部濃厚阿拉伯風味的建築與最道地的佛朗明哥音樂，感觸良多。這四人組合各有千秋，林柏宏冷靜聰明，是體力與腦力最值得信賴的；黃宣精神百倍；ØZI 充滿想法與安全感。」

對於參與節目，兩位新加坡藝人也分享了心得，郭坤耀：「能參與拍攝非常開心透過遊戲方式了解建築與歷史真的太好玩了！」蕭歆霓：「這一趟旅程就像天天開盲盒，每個小鎮的風情都不同，非常期待接下來的北上之旅。」

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