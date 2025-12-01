陳柏霖涉閃兵被求刑2年8月！爆「升格人夫」喊卡

娛樂中心／李汶臻報導

今（2025）年以來台灣藝人閃兵案連環爆，2月男星王大陸被爆出委託不法集團，利用造假病歷、成功躲過兵役。檢警10月展開第3波搜索、追出新一波藝人名單，知名藝人修杰楷、張書偉、謝坤達、陳柏霖、廖允傑日前全因「閃兵案」遭起訴，並被求處2年8個月有期徒刑。如今，有週刊爆料陳柏霖的最新近況，他近期疑似很心煩；另外，他與交往近13年的女友庭瑄，原計畫年底在紐西蘭結婚的行程疑似也因「閃兵案」喊卡、恐無限期延後。

王大陸閃兵案扯出一連串男星涉案，第三波第三波搜索追出謝坤達、修杰楷、陳柏霖、張書偉等5藝人全涉案。（圖／翻攝自IG）





現年42歲陳柏霖在2012年與女團「Popu Lady」成員庭瑄，因合作電影《變身》擦出愛火，年齡相差6歲的兩人秘密交往多年。今年7月有消息傳出兩人好事將近，男方於今年上半年求婚成功，且屬意在華人較少的地方舉辦婚禮，當時就瘋猜兩人計畫年底在紐西蘭結婚；不過，陳柏霖當下不願證實，出席品牌活動時面對外界追問，僅說「我就不在這邊一一說明了這樣，冰島也很棒啊，沒有啊我不知道，去旅遊的話都是好地方，都很曬，台灣也很曬」。





藝人陳柏霖捲閃兵案，傳出年底婚禮恐延期。（圖／民視新聞）





豈料，到了10月，陳柏霖與修杰楷、張書偉、謝坤達以及廖允傑等人全捲入「閃兵案」，遭起訴並求處2年8個月有期徒刑。對此，就有人質疑檢察官求處的刑期太重，律師陳君瑋也曾發文指出：「很明顯就是不讓他們緩刑，要進去關」。





陳柏霖與女團「Popu Lady」成員庭瑄低調戀愛13年，兩人原計畫將於年底在紐西蘭結婚。（圖／翻攝自IG@chenbolin、IG@hsuan900319）





如今，有關陳柏霖的最新近況流出。據《鏡週刊》報導，閃兵案不僅讓陳柏霖形象重創，就連原訂於年底在紐西蘭小鎮舉辦的婚宴也被迫延後。據報，陳柏霖親自通知親友及各項食宿、交通廠商「一切順延」。另傳出，紐西蘭當地餐廳因不認識陳柏霖，也不知具體要延期到何時，到處打聽消息，但陳柏霖目前尚未提供餐廳業者新的日期。





