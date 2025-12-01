陳柏霖深陷閃兵案！婚禮被迫延期 遭爆：最近心很煩

男星陳柏霖今年年底本要和愛情長跑13年的女友結婚，在紐西蘭舉辦一場婚宴，不過近日有週刊卻爆料，他受到閃兵案影響，使得婚禮必須得延期，如今他得一一向廠商、家人好友等說明，讓他相當心煩。

《鏡週刊》報導，陳柏霖於今年上半年在紐西蘭和愛情長跑13年的女友庭瑄求婚成功，兩人打算在年底回到他倆最喜歡的紐西蘭小鎮舉辦婚禮，也計畫好邀請家人好友前來，據傳桂綸鎂、房祖名等人都在名單當中。

孰料，陳柏霖在今年10月爆出閃兵風波，當時他交保後走出地檢署，脫下口罩向媒體說道：「我很謝謝今天的檢察官，讓我直接面對我年少時候所做出很取巧荒謬的選擇，我會尊重司法配合調查，謝謝各位。」親口證實自己確實有閃兵。

報導中提到，閃兵案一事不僅讓陳柏霖的演藝工作暫停，就連婚禮也得延期，他得一一向親朋好友及廠商解釋，也因為這件事搞得他最近心很煩。

