陳柏霖爆結婚恐延期！與庭瑄長跑13年 婚禮賓客名單曝光
男星陳柏霖與女團PopuLady成員庭萱傳緋聞13年，儘管兩人私下生活極為低調，今年7月仍傳出兩人有意結為夫妻的消息，且傳聞最快在今年底舉行海外婚宴。未料，陳柏霖10月爆出閃兵風波，正面形象受創，如今遭檢方起訴，海外婚禮恐怕陷入延後的窘境。
根據《鏡週刊》報導，陳柏霖先前傳出年底將在紐西蘭舉辦婚宴，地點是他與女友都喜歡的當地小鎮，且為了在親朋好友見證下完成終身大事，陳柏霖豪邁稱預算無上限，極力打造小倆口的美好回憶，其中桂綸鎂、房祖名等圈內好友也傳聞在賓客名單內。
然而，陳柏霖10月爆出涉嫌逃避兵役，並坦承「面對年少時候做出的很取巧荒謬的選擇」，導致演藝事業遭到暫停，婚禮也得延後舉行。據了解，還有紐西蘭餐廳業者四處打聽婚禮要延期到何時，加上業者並不認識陳柏霖本人，於是透過朋友在台不斷打聽消息。
事實上，關於婚禮傳聞，陳柏霖7月中露面時感到莫名其妙，並在經紀人阻擋下無奈回覆：「有好事會告訴大家。」至於婚禮地點選在紐西蘭，他則曖昧表示「紐西蘭很好，冰島也很好啊！」如今他因兵役爭議遭到檢察官求刑2年8個月，對於婚禮延期一事，目前尚未做出回應。
★未經判決確定，應推定為無罪。
