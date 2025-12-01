陳柏霖紐西蘭婚禮喊卡！受閃兵案衝擊 人生大事「全面順延」

陳柏霖（左）與庭瑄的婚事還不知到會延到何時。翻攝hsuan900319、chenbolin IG

陳柏霖原訂於今年底在紐西蘭舉行婚宴、迎娶交往13年女友庭瑄，但因日前捲入「閃兵案」風波，不得不全面暫緩婚禮計畫。據了解，他近來心情相當煩悶，不僅需等待司法後續，原已敲定的婚宴流程也全面按下暫停鍵，延至何時仍無確切時間表。

據《鏡週刊》報導，陳柏霖今年上半年在紐西蘭向庭瑄求婚成功，兩人原定於年底在最鍾愛的小鎮舉辦婚禮。他對婚禮規劃十分用心，甚至豪氣表態「預算無上限」，希望替準新娘打造一場無可挑剔的浪漫回憶，包括多年好友桂綸鎂、房祖名等人，都已列入嘉賓名單。

廣告 廣告

陳柏霖涉閃兵案，事業婚事全喊卡。李智為攝

然而事與願違，陳柏霖10月因捲入閃兵案，自認「年少時做出取巧荒謬的選擇」，遭檢方求刑2年8個月。律師分析，檢方此舉幾乎不留緩刑空間，對他及其他涉案藝人如修杰楷、張書偉、謝坤達、廖允杰等人衝擊甚大，也讓他的婚禮與工作計畫全面受阻。

據消息人士透露，婚禮延期後，陳柏霖已親自致電雙方家人、友人及紐西蘭當地相關廠商，表示所有行程「一切順延」。然而他至今未能給出新的日期，當地業者不知要延到何時，轉而透過台灣人脈側面打聽消息，也間接證實婚宴原本確實計畫於年底舉行。

陳柏霖以《藍色大門》走紅，之後憑藉《我可能不會愛你》裡的「大仁哥」一角再創人氣高峰，影視邀約、代言等活動不斷，曾被曝光年收入達5.5億元。而感情方面，他與庭瑄因2012年合作電影《變身》結緣，2020年被拍到同居，兩人低調穩定交往至今，感情深厚。庭瑄一路相伴守候他多年，未料如今婚禮因風波延宕，升格「陳太太」的日子，看來得再等一等了。



回到原文

更多鏡報報導

陳柏霖年底婚事恐卡關！傳財務亮紅燈 閃兵50萬交保金靠友人周轉

獨家／陳柏霖財務陷困境！「無敵影業」成立6年驚傳遭掏空、收攤倒數

李宗盛合體伍佰掀暴動 幽默吐槽「他都跟美女同台」