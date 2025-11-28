陳柏霖被爆「公司被掏空」閃兵交保金用借的 經紀人發聲回應了
【緯來新聞網】前陣子陷入閃兵風波陳柏霖形象與演藝事業大受打擊，近日又被爆料他擔任董事長的海外公司「無敵影業」疑似遭信任友人長期挪用資金，導致財務困難，連交保與違約金都疑似仰賴親友資助，對此，陳柏霖經紀人也回應了。
陳柏霖被訊問後以50萬元交保。（資料照／記者王人傑攝）
根據《鏡報》報導，「無敵影業」於2019年轉型為註冊在薩摩亞的境外企業，涵蓋影視投資與藝人經紀業務，旗下藝人包括白靜宜。有內情人士透露，陳柏霖平時專注於拍戲與代言，少涉公司財務事務，但在面對兵役官司、演藝工作中斷後，因擔心影響員工生計，原考慮提前結束公司營運、支付遣散費，卻在審查帳目時發現資金流向異常，懷疑有資產遭到侵占，因而低調尋求擅長處理國際財務爭議的律師協助。
報導也指出，陳柏霖得知疑涉掏空公司的人士曾任職於涉嫌跨國詐騙與洗錢的「太子集團」，令他更加警覺與擔憂。外界進一步推測，他或面臨財務壓力，包括兵役案的50萬元交保金也疑似透過借貸籌措。
對於遭信任人士侵占資產及公司面臨經營危機的爆料，陳柏霖的經紀人今日簡短回應表示：「謝謝關心，該則報導並不確實。」未再進一步說明。
