陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」

陳柏霖驚傳財務危機。翻攝chenbolin IG

陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。

旅遊美食花費驚人 談財務被追問身家

陳柏霖出道以來各方代言、戲約不斷，但熱愛美食旅遊的他，出手闊綽似乎已成習慣。據了解，陳柏霖經常花大錢探訪世界獨特景點、品嚐在地料理，他曾在唐綺陽的《談星私廚》節目中，提到自己偶爾會出國吃個飯。

唐綺陽當時在節目上聽聞他這番話，驚問：「等一下，我有聽錯嗎？出國吃個飯？你是那種吃完飯就回來的那種人嗎？你好有錢、原來你是金主爸爸！」他尷尬笑說：「就是去走一走、有空也看看美術館、博物館。」唐還問起他目前財富狀況、有沒有30億美金那麼多，他苦笑表示「沒那麼多」，含糊帶過。

陳柏霖曾在唐綺陽節目中自爆會為了吃美食而飛出國。翻攝《唐綺陽談星私廚》YT頻道

公司疑遭信任友人掏空 陳柏霖尋跨國律師應對危機

事實上，陳柏霖近期厄運連連，除了被抓到閃兵，業界還傳出他擔任董事長的境外公司「無敵影業資產管理股份有限公司」疑遭信任多年的友人掏空。知情人士透露，陳柏霖長年忙於拍戲與代言，鮮少過問公司財務，直到兵役風波導致收入驟減，才在準備可能結束公司、結算員工遣散費時發現帳目異常。

深入追查後，他懷疑公司資產疑遭陸續挪走，甚至聽聞這名涉事友人過去曾在與跨境詐欺、洗錢案相關的「太子集團」內任職，令他倍感震驚。近期他正在尋找熟悉跨國金融的律師協助釐清公司遭掏空的真相，財務困境與法律危機也讓他的後續演藝生涯蒙上更大陰影。關於陳柏霖陷財務困境等狀況，經紀人稍早回應表示：「謝謝關心，該則爆料並不確實。」

陳柏霖經常到各地旅遊。翻攝chenbolin IG

陳柏霖經常到各地旅遊。翻攝chenbolin IG



