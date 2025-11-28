陳柏霖遭爆財務危機 「公司被掏空」閃兵50萬交保金靠借？經紀人回應了

陳柏霖（漁夫帽者）涉入閃兵案，先前被帶回永和警分局。讀者提供



41歲男星陳柏霖近來接連捲入負面風波，先是在10月爆出閃兵案，承認曾以10萬元規避兵役，最終遭檢方以求刑2年8月起訴，並以50萬元交保後演藝工作全面停擺。今（11/28）又被媒體爆料，他擔任董事長的公司「無敵影業」疑遭信任友人掏空，甚至連先前交保金與違約金都是向人周轉而來，財務疑似陷入危機。對此，陳柏霖經紀人回應了。

稍早針對財務困境等相關爆料，陳柏霖經紀人僅簡短回應：「謝謝關心，該則報導並不確實。」

陳柏霖成立「無敵影業」，擴大自己的影視布局，投資電影、拍攝實境節目等，但根據《鏡報》報導，他雖為「無敵影業」董事長，平時卻鮮少過問公司財務。閃兵案讓他暫時無法接工作，原本考慮趁機縮編甚至暫時收掉公司，卻意外發現金流不對勁，才驚覺疑似遭多年信任的友人掏空；該名友人被指曾在「太子集團」首腦陳志旗下工作，陳志近期捲入大規模洗錢與跨境詐欺案，引發國際關注。

除了事業受創，報導也提到他與小6歲女友庭瑄交往13 年，原本於今年7月傳出積極打聽海外婚禮細節，預計年底完婚，但如今在閃兵案與財務風波夾擊下，婚禮進度恐受到拖延。

