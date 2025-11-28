陳柏霖閃兵交保50萬傳「用借的」！公司成立6年 爆遭信任友人掏空

娛樂中心／綜合報導

42歲男星陳柏霖當年憑藉演出《我可能不會愛你》中的「大仁哥」李大仁，迅速紅遍兩岸三地，怎料日前捲入閃兵爭議，導致形象嚴重受損，如今更是傳出他成立6年的公司「無敵影業」，遭到信任友人掏空，面臨收攤危機。

根據《鏡報》報導，陳柏霖近來不只面臨閃兵爭議，就連成立6年的「無敵影業」都傳出金流問題，據悉陳柏霖因為閃兵被抓後決定先收掉公司，支付員工遣散費，怎料一清查公司資產，才驚覺疑似早已被信任的朋友掏空，包括閃兵交保的50萬都傳出「用借的」，似乎面臨財務危機，而據《鏡報》指出，陳柏霖經紀人至截稿前，訊息皆是已讀不回，電話則沒有接。

其實，陳柏霖閃兵被拘提後，坦承花10萬元找閃兵集團偽造高血壓，後續以50萬元交保，日前新北地檢日前起訴陳柏霖等12人，被求重刑2年8月，也引發外界熱議。

陳柏霖50萬交保（圖／記者鄭孟晃攝影）

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

