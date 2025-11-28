陳柏霖閃兵交保50萬「傳借的」疑財務吃緊 公司遭信任友人掏空

42歲以《我可能不會愛你》奠定男神形象的「大仁哥」陳柏霖日前捲入閃兵風波，本月14日新北檢起訴陳柏霖等14人求刑2年8月，而陳柏霖先前以50萬元交保，面對鏡頭時仍露出微笑，引來外界批評。今(28日)有媒體報導，其實近年陳柏霖財務吃緊，開公司遭信任友人掏空，就連交保50萬都是借來的。對此，陳柏霖方面暫無回應，不知真偽。

陳柏霖上月因涉逃兵案遭警方上門拘提，屋內尚有陳的女友，警方出示拘票，陳柏霖看後立即知曉原因，他透露已有心理準備，前段時間都睡不好，不知警察何時會找上門。偵訊時他坦言過去花10萬找閃兵集團偽造高血壓免役，最後他離開時接受採訪，直言很謝謝檢察官和刑警，「讓我今天面對年少時候做出的很取巧荒謬的選擇，然後我也尊重司法，然後我也會配合司法調查。」

廣告 廣告

據《鏡報》報導，陳柏霖今年諸事不順，本來7月傳出要和交往13年的庭瑄即將步入禮堂，10月就捲入閃兵案，業界透露他擔任董事長、成立6年的「無敵影業」其實最近也捲入財務危機，疑似被陳柏霖信任的朋友掏空，導致陳柏霖近來財務吃緊，交保的50萬也要靠朋友幫忙借錢。

無敵影業成立於2019年，業務內容除了跟影視作品有關的投資，也包括藝人經紀，旗下藝人有以以《詭扯》獲台北電影獎最佳女配角獎的百白（白靜宜）。而報導指出最近陳柏霖在結算公司資產帳本時，才發現金流出現問題，連付員工遣散費都有問題，此外，該名友人先前還有在太子集團工作的經歷，對陳柏霖無疑是雪上加霜。對此，媒體求證陳柏霖經紀人此事，至截稿前未得回應，訊息也是已讀未回，真相看來只有當事人才知道。

更多中時新聞網報導

保健》不歧視助篩檢 無懼愛滋捷運上路

丁禹兮洗鴛鴦浴 熱吻鄧恩熙40秒

廚餘難解 台中焚化爐爆滿停擺