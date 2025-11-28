陳柏霖閃兵交保50萬「傳借的」疑財務吃緊 公司遭信任友人掏空
42歲以《我可能不會愛你》奠定男神形象的「大仁哥」陳柏霖日前捲入閃兵風波，本月14日新北檢起訴陳柏霖等14人求刑2年8月，而陳柏霖先前以50萬元交保，面對鏡頭時仍露出微笑，引來外界批評。今(28日)有媒體報導，其實近年陳柏霖財務吃緊，開公司遭信任友人掏空，就連交保50萬都是借來的。對此，陳柏霖方面暫無回應，不知真偽。
陳柏霖上月因涉逃兵案遭警方上門拘提，屋內尚有陳的女友，警方出示拘票，陳柏霖看後立即知曉原因，他透露已有心理準備，前段時間都睡不好，不知警察何時會找上門。偵訊時他坦言過去花10萬找閃兵集團偽造高血壓免役，最後他離開時接受採訪，直言很謝謝檢察官和刑警，「讓我今天面對年少時候做出的很取巧荒謬的選擇，然後我也尊重司法，然後我也會配合司法調查。」
據《鏡報》報導，陳柏霖今年諸事不順，本來7月傳出要和交往13年的庭瑄即將步入禮堂，10月就捲入閃兵案，業界透露他擔任董事長、成立6年的「無敵影業」其實最近也捲入財務危機，疑似被陳柏霖信任的朋友掏空，導致陳柏霖近來財務吃緊，交保的50萬也要靠朋友幫忙借錢。
無敵影業成立於2019年，業務內容除了跟影視作品有關的投資，也包括藝人經紀，旗下藝人有以以《詭扯》獲台北電影獎最佳女配角獎的百白（白靜宜）。而報導指出最近陳柏霖在結算公司資產帳本時，才發現金流出現問題，連付員工遣散費都有問題，此外，該名友人先前還有在太子集團工作的經歷，對陳柏霖無疑是雪上加霜。對此，媒體求證陳柏霖經紀人此事，至截稿前未得回應，訊息也是已讀未回，真相看來只有當事人才知道。
其他人也在看
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 2 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 20 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 1 天前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 1 天前
宋芸樺靈骨塔「看媽媽骨灰罈」淚崩 揪心喊：不是在演戲
宋芸樺靈骨塔「看媽媽骨灰罈」淚崩 揪心喊：不是在演戲EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 1 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
郭富城公開三女兒名字「老婆方媛大方曬曼妙身材」 被問第四胎進度鬆口了
郭富城日前才到高雄舉辦演唱會，60歲的他身材維持得很好，在演唱會上禁不住歌迷要求，拉開衣服秀出胸腹肌，讓全場嗨翻。體力一等一的他，老婆方媛也順利生下第三胎，當時郭富城開心表示自己被四個公主圍繞，近日他出席記者會，被問到第四胎的進度，他也首度鬆口。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
坤達還沒回歸《玩很大》 KID曝錄影氛圍「陰陰的」
Energy坤達近期捲入閃兵役案，先前傳出他即將回歸《綜藝玩很大》主持崗位，正好主持人之一的KID林柏昇，26日參加麥卡貝新節目《真料理兩鍋論》記者會。KID表示，目前坤達還未回歸錄影，但他和吳宗憲都有給予關心。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
顏曉筠車禍「白家綺代打救火」！ 與老公對戲笑場NG
儘管是臨危受命，白家綺透露也對角色狀態瞭若指掌，身為《好運來》的忠實觀眾，她強調顏曉筠的演出無可取代，「但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望。」白家綺也更謝謝正在拍攝《阿松與阿暖》的劇組，因為她兩邊拍戲的關係，...CTWANT ・ 1 天前
炎亞綸淚曝「關係突然消失」 唐綺陽勸：要學會放手
炎亞綸經營頻道《我偷偷升級》，最新一集邀請好友唐綺陽，2人曾與吳姍儒共同主持《36題愛上你》獲得第56屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，結下深厚革命情感。聊天過程中，炎亞綸因唐綺陽的一段話，忍不住泛淚，但唐綺陽直接地勸他「學會放手」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前