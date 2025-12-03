陳柏霖閃兵後驚爆財務危機 友楊祐寧認斷聯！嘆：需要一些時間

楊祐寧（左）坦言近來沒有跟陳柏霖聯繫。杜沛學攝、翻攝IG @chenbolin

陳柏霖在涉及閃兵爭議後，日前驚傳公司將收攤，還被掌管財務的信任夥伴捲款。好友楊祐寧3日出席記者會，被問到對方近況，淡淡地表示：「最近沒有聯絡，他們現在需要一些時間吧，不去打擾他們。」

陳柏霖爆出公司有財務問題，連閃兵交保的50萬都是跟友人借的，與女友庭瑄原本好事近，想在海外舉辦婚禮，也因此喊卡。經紀人被問到公司近況，僅說：「謝謝關心，該則爆料並不確實。」再被追問就沒有回覆。

另外，楊祐寧同公司的張軒睿再傳與許光漢、章廣辰兄弟情變，在邱澤與許瑋甯婚禮上，張軒睿向章廣辰打招呼，結果對方沒有理他，場面尷尬。楊祐寧說沒有仔細看新聞，只看到張軒睿發了限時動態怒喊：「無中生有。」並形容：「我認識這幾個年輕男生，覺得是很可愛、很好笑，個性很直爽，就是男生間的相處。」可以同感張軒睿「莫名其妙」的心情。

而楊祐寧之前婚禮也被傳王柏傑與謝欣穎吵架、潑飲料傳聞，當事人都生氣否認，這次又有婚禮爆料，他無奈笑說：「大家去婚禮可不可以就拍漂亮照片、講講喜訊就好。」



