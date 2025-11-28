陳柏霖閃兵案後再傳「公司被掏空」 全面停工陷財務危機

陳柏霖今年7月曾現身為節目上檔造勢。（本刊資料照）

42歲的陳柏霖今年屋漏偏逢連夜雨，10月才因涉閃兵案交保，演藝事業大受影響，今又傳出他旗下無敵影業遭掏空，陷入財務危機，讓他疲於奔命。

根據《鏡報》新聞網指出，知情人士透露，陳柏霖一直以來都忙於演藝工作，海內外奔波，從不過問公司財務，但此次閃兵案波及許多工作，甚至可能面臨代言違約金賠償，在他結算公司資產狀況有異。

陳柏霖與坤達、修杰楷等人本月14日被檢方求處2年8個月刑期，目前官司尚在審理中，陳柏霖當時訊後選擇面對媒體表示，「感謝檢察官和刑警，讓我面對年少時做出的取巧荒謬選擇。」據悉他目前全面停工，靜待司法調查。經紀人對此表示「謝謝關心，該則報導並不確實」，其他不願多談，據悉陳柏霖公司目前仍正常運作中。

