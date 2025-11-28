陳柏霖閃兵還爆財務危機 「交保50萬借來的」 經紀人回應了
男星陳柏霖近日爆出閃兵，當時以50萬交保，如今除了遭起訴2年8個月，如今還爆出財務出問題，除了需要賠付違約金，連交保金50萬都是和朋友周轉，對此，面對《EBC東森娛樂》詢問，經紀人也回應了。
根據《鏡報》報導，陳柏霖過往花費10萬元找閃兵集團偽造高血壓病歷來免役，被捕後認假造病歷免役，隨後以50萬元交保，當時面對鏡頭還表示：「謝謝今天檢察官，讓我直接面對我以前年少時候做出的取巧荒謬的選擇，我會尊重司法，也會配合檢察官調查。」
而此事也連帶爆出其財務出問題，不僅境外公司遭信任多年的友人掏空，如今他還在尋找跨國金融律師釐清公司遭掏空的真相。對此，面對記者詢問，經紀人回應表示：「謝謝關心，該則報導並不確實。」
