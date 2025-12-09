陳柏霖閃兵、財務危機又爆曾追陳匡怡 張榕容認了與「敏感相關人」有聯繫

李廷鎮（左）與張榕容在《整形過後》中上演感情戲。李鍾泉攝

演出《信號》的韓國影帝趙震雄近日因涉及竊盜、性侵等爭議，宣布退出演藝圈，曾與他合作拍電影的韓星李廷鎮演出台劇《整形過後》，9日在台出席首映會，被問到對方消息，僅淡淡地表示：「沒有仔細看新聞內容。」20多年前合作電影《馬粥街殘酷史》後，就很少聯繫、見面。

張榕容也被問到合作《鬼才之道》的陳柏霖爭議，陳柏霖涉及閃兵問題後，又爆出公司遭捲款、掏空，即將收攤，日前還突然冒出陳匡怡爆料曾追求。張榕容說近日與陳柏霖沒有聯絡，但還是朋友，坦言有聯繫陳柏霖的經紀人，但因為問題很敏感，也不好意思聊太多。

張榕容（左二）與陳邦鋆（右起）、李廷鎮、洪暐哲在劇中都有感情糾葛。李鍾泉攝

首映會上，劇中對張榕容有好感的男性温昇豪、李廷鎮、陳邦鋆、洪暐哲全員到齊，陳邦鋆在《整形過後》飾演張榕容的舊情人，而李廷鎮則在戲裡對張榕容猛丟直球，而為了首映特地從舞台劇場抽空而來的洪暐哲，也讓張榕容又驚又喜，大讚對方：「他真的太可愛、太美好了，像我弟弟一樣，希望他少走彎路，跟他相處完全不用演戲！」

安心亞（左起）、温昇豪、張榕容出席《整形過後》首映。李鍾泉攝

張榕容也開心笑說：「如果要拍照，我真的不知道要誰站在我身邊，希望韓國有個男朋友，台北也有男朋友。他們戲裡戲外都對我很好。」李廷鎮則表示，很少看見戲劇有這麼大型的首映會，他也爆料之前在韓國招待張榕容吃醬蟹，他笑說對張榕容認真的吃相很難忘，：「用手拿著醬蟹，啃得特別乾淨。」《整形過後》將於13日首播。



