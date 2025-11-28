陳柏霖閃兵50萬交保金「借來的」 經紀人12字回應了

陳柏霖受訪時面露微笑受到網友討論。李智為攝

陳柏霖上個月爆出閃兵、遭起訴2年8個月，演藝事業因此全面停擺，恐將面臨龐大違約金；此外，《鏡報》今（28日）接受獨家消息，指他財務狀況不如外界所想豐盈，甚至連50萬的交保金都是跟朋友周轉。對此，陳柏霖的經紀人稍早回應表示：「謝謝關心，該則爆料並不確實。」

陳柏霖上月因涉及妨害兵役遭警方逮補，警詢時坦承花10萬元找閃兵集團偽造高血壓病歷，進而免役。當時他以50萬元交保，受訪時還脫下口罩，露出輕鬆微笑的表情表示：「謝謝今天檢察官，讓我直接面對我以前年少時候做出的取巧荒謬的選擇，我會尊重司法，也會配合檢察官調查。」該畫面曝光後，許多網友驚訝他竟然還笑得出來，令人傻眼。

廣告 廣告

陳柏霖近期不斷傳出負面消息。翻攝IG @chenbolin

事實上，陳柏霖今年厄運連連，除了被抓到閃兵，業界還傳出他擔任董事長的境外公司「無敵影業資產管理股份有限公司」疑遭信任多年的友人掏空。知情人士透露，陳柏霖長年忙於拍戲與代言，鮮少過問公司財務，直到兵役風波導致收入驟減才發現帳目異常。

深入追查後，他懷疑公司資產疑遭陸續挪走，甚至聽聞這名涉事友人過去曾在與跨境詐欺、洗錢案相關的「太子集團」內任職，令他倍感震驚。據悉，陳柏霖近期正在尋找熟悉跨國金融的律師協助釐清公司遭掏空的真相，財務困境與法律危機讓他一時間蠟蠋多頭燒。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／陳柏霖財務陷困境！「無敵影業」成立6年驚傳遭掏空、收攤倒數

獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來

蔡依林大巨蛋售票爆爭議！主辦發聲檢討：配合刑事警察局調查