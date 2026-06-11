陳柏霖陷閃兵爭議「無緣續留名單」？《WHAT A TRIP》第二季4男神主持陣容公開
深受觀眾喜愛的大型旅行綜藝節目《WHAT A TRIP》第二季正式開拍！繼第一季於紐西蘭掀起熱潮後，這一次節目組鎖定充滿文化底蘊的西班牙，展開為期一個月深度拍攝。該節目日前於5月28日在西班牙舉行開鏡儀式，正式宣告開啟全新旅程。不過，身為第一季元老主持人的陳柏霖，在最新公布的官方名單中卻悄然缺席，不免讓外界聯想到他日前捲入的兵役風波。
耗時半年深度探查 打造跨國磅礡規格
本季由「灰魚影像」攜手新加坡最大媒體「新傳媒MEDIACORP」及遠傳電信與文策院、國發基金合作的「遠樂文創娛樂基金」三方合資合製，展現跨國製作的磅礡氣勢。開鏡儀式由節目總監製廖慶松、新傳媒首席內容暨才華管理官林麗慧（Virginia Lim）及遠樂文創影視項目開發總監金翰共同出席。節目組也透露光是看景及收集拍攝題材就耗時半年進行深度探查；同時節目組意外發現《WHAT A TRIP》的重任不止於節目製作，而是在拍攝過程身兼「數位文化傳承記錄者」。
總監製廖慶松表示：「過去大眾對西班牙印象如巴塞隆納、馬德里，但當我們發現整個西班牙古王國歷史並非在這兩大城市，所以節目組最終慎重決定要扭轉世界對西班牙的既定印象，由我們帶領觀眾走進 Castilla y León，看見西班牙的歷史靈魂，並且記錄著每個可能隨著時代演進而快要遺失的小鎮、文化、人文歷史及西班牙最具有情感與熱情的西班牙人」
深入八大省份拍攝 主打ESG綠色娛樂
節目組此次深入西班牙二個自治區及八個省份，包括賽維亞 (Sevilla)、賽哥維亞 (Segovia)、索里亞 (Soria)、伯哥斯 (Burgos)、莎拉曼卡 (Salamanca)、雷昂 (León)、蕯莫拉 (Zamora) 及華拉杜列 (Valladolid)，這也是目前全亞洲唯一選擇此八個省份集中拍攝的節目。延續第一季尋寶獵人解謎闖關的精髓，本季關卡難度全面升級，並堅持核心理念「ESG綠色娛樂」，以ESG永續內容包裝遊戲，讓觀眾在享受刺激闖關冒險的同時，也能無負擔地深度了解當地文化歷史與人文底蘊，節目中藝人們也與當地人建立深厚友情，用愛跨越語言障礙，突顯西班牙人的友善與熱情。
四大男神首度集結 迫不及待分享心情
本季邀集四位不同領域的男神攜手，由億萬票房男神林柏宏、音樂鬼才黃宣、創作才子ØZI以及古典小提琴家李齊共同擔任重任。此外，更邀請新加坡新銳藝人郭坤耀、蕭歆霓擔任「高級訓練官」，在每個關卡中與四位主持人鬥智鬥勇。
聊到這次的組合與拍攝，主持人們紛紛迫不及待分享，林柏宏表示：「《WHAT A TRIP》完成了我想來西班牙的夢想！這裡有深刻的歷史建築、熱情的人民與陽光。這是我們四人第一次合作，黃宣是我們的歡樂擔當，好笑又具備語言天份；ØZI 是細膩的觀察者；李齊則是西語、歷史及音樂的專家。」黃宣則笑說：「這是目前兩季以來最累的一次，城鎮大暴走消耗超大體力！李齊是出其不意的冷槍王，林柏宏是解題王者與無敵智將，ØZI 則是活力四射的氣氛擔當。我就像個話匣子停不下來的狂人，而林柏宏冷靜聰明，ØZI 則是個性十足讓人安心。」
ØZI也興奮表示：「我很熱愛西班牙，目前的拍攝就像是在演逃生電影。黃宣是被音樂耽誤的語言天才，像團隊的 Party MC；林柏宏是冷靜智囊；李齊 tempo 永遠讓人出其不意的外交官；兩位新加坡訓練官中，郭坤耀像進擊的巨人真人版，蕭歆霓則是每天駕馭我們這五個臭男生的陽光幼稚園班導。」而曾在西班牙就讀音樂學院的古典小提琴家李齊，這次擔任團隊的語言擔當，他感觸良多地說：「身為曾在此留學過的主持人，看到南部濃厚阿拉伯風味的建築與最道地的佛朗明哥音樂，感觸良多。這四人組合各有千秋，林柏宏冷靜聰明，是體力與腦力最值得信賴的基石；黃宣精神百倍；ØZI 充滿想法與安全感。」對於參與節目，兩位新加坡藝人郭坤耀與蕭歆霓也紛紛表示，能透過遊戲方式了解建築與歷史非常期待，接下來也相當期待北上之旅。
元老主持未續留 陳柏霖現狀低調
雖然官方正式揭曉了由林柏宏、黃宣、ØZI、李齊組成的「四男神」強大陣容，但第一季的元老主持陳柏霖未續留名單，依舊掀起熱烈討論。陳柏霖去年11月因涉嫌捲入「閃兵集團」弊案遭到新北地檢署起訴，當時他坦承透過地下管道偽造體檢報告規避兵役，並表示自己長年為此困擾「睡不好」，只能留在臺灣靜待司法判決。
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