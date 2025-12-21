陳柏霖騎水上摩托車暴衝！身後教練嚇壞 黃宣全程哀號

陳柏霖、桂綸鎂、黃宣挑戰騎水上摩托車。（圖／出去一下提供）





陳柏霖、YELLOW黃宣與桂綸鎂隨著《出去一下WHAT A TRIP》前進紐西蘭的奇異果園，不但瞭解了奇異果的生態，更與果園主人一家建立起親密的情誼。熱情好客的果園主人為他們準備了中午的野餐，指導他們駕駛水上摩托車，也邀請他們回家舉辦燒烤派對，直接把他們當家裡新來的三個孩子。果園主人一家對種植奇異果的用心以及待客的溫暖，令三人非常感動，黃宣也即興獻唱了一首歌歡慶這美好的一天。

在果園中，三人得知紐西蘭的金圓頭奇異果曾在15年前遭受空前的病害，2012年不得不砍掉所有的樹藤，以自然方式培育新種後又花了三年時間才恢復到原先的產量，果園主人語重心長地說：「所以我們珍惜每一顆採下的果實，因為我們知道完全沒收穫的感覺。」陳柏霖聽了非常有感觸：「因為了解奇異果的成長過程，經過今天之後，我會更珍惜每一顆奇異果。」如今紐西蘭奇異果產業藉由Zespri集團營運和利潤屬於全體奇異果園農民共有的模式，成為永續農業經濟發展的楷模。

採收奇異果的空檔，大夥兒在陽光下野餐，果園媽媽做的三明治好吃到大家讚不絕口。隨後一行人沿著豐盛灣岸邊散步欣賞美景，並挑戰駕駛水上摩托車，桂綸鎂興奮極了，舉手搶第一位駕駛，她小心翼翼的催起油門，先以平穩的速度在海上行駛，等到更上手之後開始加速，享受在海上馳騁、海風撲面的快感。回到岸上，桂綸鎂興奮地蹦蹦跳跳、手舞足蹈，大喊：「我終於玩到了！」接下來是不黯水性的黃宣嘗試，全程尖叫聲不斷。陳柏霖則是衝勁十足，一握到油門就猛然加速，水上摩托車瞬間爆衝，連他自己都被嚇了一跳。而且他越飆越快，連身後的教練都心驚膽戰。

桂綸鎂(左起)、黃宣和陳柏霖打開了果園主人手上的藏寶箱，研究尋寶任務。（圖／出去一下提供）

辛苦工作結束後，果園主人邀請陳柏霖、黃宣和桂綸鎂回家，大夥兒玩了「布袋球」、開燒烤派對。果園媽媽巧手將奇異果入菜，端出鮮果米飯沙拉、奇異果檸檬派，黃宣也在餐桌上即興獻唱〈I Love Kiwi〉，感性地說：「我想為這美好的一天唱這首歌，謝謝你們今天所做的一切。」果園媽媽更是溫暖：「我們一家人加上你們這三位新家人，我多了三位很棒的小孩！」語畢黃宣搶先表示：「請記得我是第一名最受寵愛的。」桂綸鎂也不甘示弱：「但我是唯一的女兒喔！」爭寵行動惹得大家哈哈大笑。

隔天一行人來到奇異果包裝工廠，為了衛生，所有人都必須戴上頭套，只有黃宣因為沒有頭髮而成為全場唯一一位不用戴頭套的人，陳柏霖還搞笑地把Zespri標籤貼到黃宣的後腦勺，笑說黃宣瞬間從「YELLOW」升級成「GOLDEN」奇異果。在工廠裡桂綸鎂負責篩選及包裝，陳柏霖和黃宣則負責搬運，經過一番努力，三人終於裝滿一個棧板的奇異果。桂綸鎂感動地說：「我非常喜歡奇異果園，包括他們對於種植奇異果的態度，奇異果果實對他們來說真的像是一個個小嬰兒，你會看見他們講起來眼神都閃閃發亮。在包裝工廠也是，我特地把每一個標籤都轉向正面，買到的人打開時會很驚喜。我在這個過程裡好快樂，希望收到的人也能收到這個祝福。」



