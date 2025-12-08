陳柏霖、吳慷仁與程青松同框！粉絲瘋狂譴責 怒轟：跟罪犯同框？噁心

記者林宜君／台北報導

近日大陸導演程青松與台灣演員陳柏霖、吳慷仁同框合影，照片在社群平台流傳後，立即引起台灣粉絲強烈反彈，不少網友認為陳柏霖、吳慷仁「撐共、背棄台灣立場」，要求全面抵制。程青松是中國知名導演與製片人，曾創辦「金掃帚獎」，也曾擔任多屆電影頒獎典禮總導演。近來因被認為與罹難男星于朦朧案相關聯，遭受輿論壓力。

網友立刻把焦點放在與程青松（右）合照的藝人身分，陳柏霖與吳慷仁（左） ，認為在敏感政治氛圍下與爭議人物合影，代表「立場模糊」。（圖／翻攝自Threads）

合照被發布後，部分台灣網友立刻把焦點放在與程青松合照的藝人身分，陳柏霖與吳慷仁 ，認為在敏感政治氛圍下與爭議人物合影，代表「立場模糊」、「不尊重台灣群體感情」。因此大量粉絲在社群留言呼籲：「看到這照片就決定不再支持」、「買票、追劇都會避免」、「跟罪犯同框？」、「這太噁心我了」。

大量粉絲在社群留言呼籲：「看到這照片就決定不再支持」。（圖／翻攝自Threads）

甚至有網友表示「這太噁心我了」。（圖／翻攝自Threads）

對此，部分支持者反駁，指出合照未必代表政治立場，只是同行或社交互動，呼籲別過度解讀演藝人員的社交生活。不過，主流反應趨向謹慎保留。目前尚未有三人官方回應是否將因合影遭抵制，或是否會取消或暫停在台相關活動。不過這起事件已讓原本單純的「中台藝人合作」投下政治陰影，也凸顯台灣社會對藝人「立場」的敏感度。

