陳梅慧冥誕巧遇太子集團涉詐交保！粉專曝「生前事蹟」惹鼻酸

太子集團涉跨國詐欺、洗錢等重罪，北檢查扣台北市11戶「和平大苑」豪宅、26輛名車等，共逾45億元的不法所得，並拘提集團「二把手」辜淑雯等25人到案。而今（6）日恰逢XREX首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧（Miffy）的冥誕，臉書粉專「不禮貌鄉民團」就分享了她生前的事蹟，令網友感到相當鼻酸。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」表示，今天是陳梅慧生日，她在世之前都還在跟詐騙集團作戰，結果最近洗錢45億的太子集團多名嫌犯、共犯都陸續交保，最低交保金竟只要5萬元，「我真的想問台灣成立一堆打詐辦公室和打詐國家隊到底有什麼用？」

「不禮貌鄉民團」也轉載疑好友「Induction」的文章，回顧許多陳梅慧生前的種種，在接受筆錄時仍教警察如何追查詐幣、幫助受害人，甚至在靈堂外，還有詐騙受害人遠遠合掌致意，感謝她曾花費大量私人時間陪伴與安撫。

該網友回憶，陳梅慧常說，「我從來不相信照顧好自己才能照顧別人這句話，人都是互相照顧的。」她拒絕募款，只想「紮實做五年，把制度建立好」，這樣未來不管誰來延續都有辦法幫助人。

該網友也提到，陳梅慧在每一個公益背後都做得純粹，不求名利或任何回報，「她讓許許多多處於地獄中的人重新相信人性，因為相信她而相信人性，因為相信人性而相信一些價值，因為相信一些價值，重新開始相信自己。謝謝妳讓我知道這世上出現過這樣的人。」

XREX首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧（Miffy），去年12月在國道新竹路段不幸遭遇車禍身亡，享年僅40歲，她長期致力於揭露洗錢、詐欺等案，外界一度懷疑她的死因不單純，不過，新竹地檢署經調查後，證實為「單純的交通事故」。新竹地院近日也將肇事者徐男依「過失致死罪」判處2年4月徒刑。



