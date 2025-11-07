陳梅慧冥誕當天「爆乳特助15萬交保」 網嘆：為打詐而死vs詐完開心回家

金融犯罪調查師陳梅慧（左）在國道車禍中喪命，太子集團特助劉純妤（右）複訊後以15萬交保。（圖／翻攝畫面）

太子集團以柬埔寨為據點，涉犯跨國詐欺及洗錢案，集團董事長陳志日前遭到英美聯手制裁。台北地檢署查扣集團在台資產逾45億元，並拘提25名被告。其中，陳志陸籍親信、集團財務長李添在台灣的特助劉純妤5日以15萬元交保，更在獲釋後一臉燦笑步出地檢署，引發社會譁然。而當天正好是已故金融犯罪調查師陳梅慧冥誕，如今網友不禁感嘆「一個為了打詐而死，一個詐完照樣沒事開心回家，這就是台灣的打詐決心和成果」。

柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，台灣檢警接獲線報後展開調查，查扣集團在台資產逾45億元。而該金額僅是在台灣所查扣到的金額，集團實際犯案據點涉及多個國家，金額達百億美金。

廣告 廣告

北檢拘提主嫌王昱棠等25人到案，經複訊後，涉博弈非法洗錢的天旭公司人資長辜淑雯、在台最高幹部王昱棠、幹部邱子恩、總務長李守禮，陸續遭台北地方法院裁准羈押禁見。

獲保釋名單中，李添在台秘書劉純妤意外掀起討論，其在5日偵訊結束後以15萬元交保；身穿寬鬆格紋襯衫和一件低胸內搭，露出事業線，畫面中可見她神情輕鬆，笑著離開地檢署。

而11月5日當天正好是金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，回顧事件，其與在刑事局任職的男友被控涉洩密，於2024年12月3日晚間前往台中地檢署偵訊，經偵訊後無保請回，於凌晨1點37分離開中檢署，共乘計程車北返。

不料凌晨3點4分，中山高速公路北上路段發生連環車禍，陳梅慧搭乘的計程車因前車回堵煞停靜止後，遭後方的租賃小客車追撞，並向前連續推擠了四輛小客車。陳梅慧因衝擊而頭部、胸部與大腿多處骨折，最終於清晨5點15分因失血性休克及多重創傷綜合症宣告不治。

如今，各大社群平台的網友紛紛感嘆道：「現在的台灣到底怎麼了？好人無法笑著走到最後，壞人卻能笑著交保離開」、「看不下去，好人不長命，壞人死不了」、「認真幫警方查案的人，結果卻遭橫死高速公路上」、「一個為了打詐而死，一個詐完照樣沒事開心回家，這就是台灣的打詐決心和成果」、「最詭異的是陳梅慧車禍附近的行車紀錄器都剛好故障」、「美國拼命抓，台灣拼命放」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？

遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦

四億福地2／台鳳前總裁借力文化局！ 黃宗宏力拚8年結果竟這樣