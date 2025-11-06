陳梅慧冥誕詐團成員卻5萬交保 粉專PO生前名言惹哭網友

檢警調接連2天偵辦太子集團案，涉案人最低竟僅獲5萬元交保，恰巧5日為陳梅慧冥誕，有網友在臉書社團發文描述其生前言行，短短1天內超過3.5萬人按讚、2千人留言。

陳梅慧去年底國道車禍身亡5日為她的冥誕。（圖／翻攝自臉書「不禮貌鄉民團」）

北檢指揮警調人員於4日大規模搜索太子集團拘提25名被告，查扣集團名下產業包括和平大苑豪宅及大批超跑總價超過45億元，其中9名嫌犯在檢方複訊後分別獲5至70萬元交保，正巧昨（5）日為金融犯罪調查師陳梅慧冥誕，有網友在臉書「不禮貌鄉民團」發文，表示「希望大家記得，今天是陳梅慧生日，她到死之前都還在跟詐騙集團作戰，結果洗錢45億的太子集團多名嫌犯、共犯都陸續交保，最低交保金只要5萬。」還整理轉載陳梅慧生平言行事蹟。

此文一出立即引起網友熱議，短短20小時內超過3.5萬人按讚、近2千人留言，網友紛紛表示「台灣是犯罪天堂、她是一名英雄」、「正義得不到伸張，罪犯卻能有保障」、「現在的台灣配不上這樣的天使」、「可笑的台灣司法」、「絕對會記得她」、「這保釋金低到自己都偷笑」。

轉載文章中提到，陳梅慧在世時仍然致力於與詐騙集團作鬥爭，呼籲大家記住她的貢獻，以及她說過「我從來不相信照顧好自己才能照顧別人，人都是互相照顧的」，列出的言行讓網友感受到溫暖。

粉專轉載文章如下：

今天是陳梅慧40歲冥誕（轉自Induction 大）：

她的生平網路上已經有了很多，我想分享一些身邊的故事。

1. 她走那天深夜，警局筆錄時公司要幫她請律師。她一直說「不用的，這個解釋清楚就可以了，我可以的，不用請律師。」

2. 她走那天晚上。做筆錄時她還在教查她的警察們怎麼追幣怎麼幫助受害人。

3. 守靈的時候，一個姊姊寒冷的天在她靈堂前遠遠站了許久。我本來以為是記者不予理會，後來看到她合掌禮拜，出來問的時候才知道這人是詐騙受害人，被騙太久錢追不回來了。但是找上Miffy的時候，她花費大量的私人時間陪伴安撫支持給予力量。才讓這個姊姊終於走了出來往前看。

她說「我從不知道她做了這麼多事，我不知道她這麼忙。」「雖然錢沒有回來，我一輩子感謝她。」

4. 摺蓮花時一個89弟弟過來一起折。一把鼻涕一把眼淚說要去跟害死Miffy的人拼命。

這個弟弟過去吸毒，受到梅慧輔導，戒毒後參與司改會活動宣講反毒經驗，也重新回到學校，願意回歸社會好好生活。

5. 雖然沒有公佈告別式地點，公祭這天萬人空巷。禮儀師說，有一些單位（可能是黑道

吧） 公祭的時候人也是很多，但是他從業這麼多年來，從來沒看過這麼多人自發性的陪著走到火葬場。

6. GASO CEO涉腐敗行為我們提出內部檢討時我本來想說我們走掉就好讓它倒。

Miffy說：「不對的是別人，走的為什麼是我們？」

7. 梅慧在加入Xrex的條件是薪水可以低一點她不用這麼多。但是請不要干涉她做公益的事。到最後，整家公司都加入了無償協助警方的公益工作。

8. 我幫豬仔換錢轉帳的時候錢不乾淨導致帳號凍結（到現在還沒解）導致24年初要做事時我身上剩7塊泰銖在曼谷機場靠一瓶賀寶芙活了十天。此時Miffy私人轉了10萬給我讓我去苗瓦底救人，這一回推進了kk釋放2000名以上人員以及藉由解救美國人的關係與當地軍方直接對接，後續推動了一連串的事務。

9. 梅慧說：「我從來不相信照顧好自己才能照顧別人這句話。人都是互相照顧的。」

10. 梅慧：「台灣在社會照顧上對於審計防弊到了吹毛求疵的程度，可是對於真正需要援手

的人卻又可以視若無睹。」

11. Miffy: 找不回錢沒有用啊。抓了一堆車手弟仔然後讓他揹一條一輩子還不起的債務 ，受害者的問題也沒解決。那就只是弱弱相殘。

12. Miffy: 其實NGO的組成不要有太多受害者會比較好，帶入太多私人情緒有時候反倒不易解決問題。

13. Miffy: 我是故意不募款的。我們無償紮實的做個五年把制度建立好，未來不管誰來延續都有辦法幫助人。

14. 梅慧遺物電腦裡的資料破的案除了新聞上的一些案子之外，還凍結了知名園區老闆的私人錢包。

Miffy國中時差一點成為中壢狼牧師唐台生事件中的受害者，為此她挫折到休學一年。

她說她可以理解唐台生對於青少年青少女的照顧是存在善念的，但唐控制不了他的性慾，就害人害己。

可讓她挫折的是，帶她去的學姊，這麼關心梅慧，自己又是受害者。為什麼還選擇試圖把她騙去？她是這麼相信著學姐。她學姐只說：「對不起我真的沒辦法。」

因為淋過雨，所以為人家撐傘。

梅慧在每一個公益題目背後都做的純粹。

不求名利不求政治資本，關心人，不跟人要任何東西。

好人需要更高的道德標準，其他考慮當好人的人都看著。她讓許許多多處於地獄中的人重新相信人性。

因為相信她而相信人性，因為相信人性而相信一些價值，因為相信一些價值，重新開始相信自己。

Miffy，你相信的事現在人們也相信。許多事因為妳而變好；許多人因為想要有資格跟你

一起被提及而努力變好。

謝謝你讓我知道這世上出現過這樣的人。

