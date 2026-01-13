陳楚河昔頂「黑道太子爺」出道 昔談爸爸陳啟禮家規

陳楚河過去頂黑道太子爺頭銜出道。（圖／中時資料照／陳俊吉攝、許村旭攝）

47歲男星陳楚河2008年演出偶像劇《命中注定我愛你》走紅，他出道多年，曾與不少女星傳緋聞，今(13日)週刊報導他首度認戀圈外小女友。而他過去頂著「黑道太子爺」頭銜出道，不避諱談爸爸就是竹聯幫精神領袖陳啟禮，身為家中長子的他，曾受訪分享爸爸管教很嚴格，他只聽爸爸的話，還因為父親要求的家規，他此生完全不敢穿耳洞。

陳啟禮1968年被推舉為竹聯幫「總堂主」因陳仁案和江南案入獄兩次，其中江南案引發嚴重的政治紛爭，後來陳啟禮到柬埔寨發展，2007年因病回台治療，同年病逝，享壽66歲。陳楚河過去受訪時透露，陳啟禮生前曾拿著族譜告訴他，陳家是元末戰將陳友諒的後代，據傳陳友諒是因為穿耳洞破相，才會敗給朱元璋，因此嚴禁家中男生穿耳洞。

廣告 廣告

陳楚河也回憶父親一生幾乎都在逃家，有次爸爸要轉身離開，奶奶還抱住他說要一起走，奶奶跟爸爸就到外面生活一段時間，又因為陳啟禮是獨子，沒有親兄弟，加上害怕寂寞的個性，才會在外面結交很多朋友；他也回憶爸爸私下其實很有愛心，小時候常教導他要愛護小動物，讓陳楚河現在看到流浪動物都會想要帶去醫治、甚至帶回家養。

陳楚河說，爸爸以前在家裡很有威嚴，他坦言從小到大只聽父親的話，母親的話幾乎不聽。有次奶奶在他生日時送上手錶，陳楚河隨口一句：「怎麼又是手錶？上次不是才送過？」讓奶奶很難過，但他渾然不知，爸爸後來才念他，有人送禮物就要誠心、感激收下，有機會回報，人跟人感情也才會變好。

陳啟禮在外名聲旺，但陳楚河指出其實父親從未打過他，唯有特別重視他的人格教育，有次家庭聚餐陳楚河遲到，隨口撒謊說身體不舒服，被陳啟禮發現念了幾句，批評他：「男子漢大丈夫，做錯事就要認，不要說謊！」陳楚河也透露，父親生前臥病在床時，心裡想的不是幫自己平反，而是想要帶他和弟弟到峇里島釣魚，可惜最後願望沒實現，但陳楚河很珍惜過去和爸爸相處的記憶，認為一切已足夠，沒有遺憾。

更多中時新聞網報導

泰星Gorn來台打片 難忘「漂亮姐姐」

蕭敬騰淚送林光寧 「當一家人是最大幸福」

勞動部催生 補助企業單身聯誼