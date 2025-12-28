陳橘子是陳零九？《不曾見過太陽》片尾曲爆火卻換人唱 「網敲碗原版」公司回應了

〈飛蛾與蝴蝶〉換人唱。翻攝滾石唱片 ROCK RECORDS YouTube、Instagram @diegodtk09

Netflix 影集《如果我不曾見過太陽》播出後，片尾曲〈飛蛾與蝴蝶〉因動人旋律與演唱者的神祕身分引發討論。該曲最初由 U:NUS 成員蔡承祐與化名「陳橘子」的歌手合唱，隨後被證實「陳橘子」即為歌手陳零九。然而，近期官方釋出的「晝夜版」演唱人選更換為蔡承祐的師弟 ZORN，此舉引發不少聽眾關注，並紛紛留言希望能保留並數位上架原本由陳零九演唱的版本。

神祕男聲身分揭曉！陳零九化名低調獻聲

在影集《如果我不曾見過太陽》片尾名單中，與 U:NUS 蔡承祐共同合唱的歌手標註為「陳橘子」，因其歌聲辨識度高，加上橘子是陳零九愛貓的名字，讓外界確信該名歌手就是陳零九。由於陳零九目前處於停工期間，這次以化名形式參與影集歌曲錄製，被視為他在休息期間低調推出的音樂作品。該曲以抒情搖滾曲風搭配弦樂，詮釋出劇中虐心的情感張力，獲得不少觀眾的好評。

〈飛蛾與蝴蝶〉晝夜版由蔡承祐（右）與ZORN（左）演唱。翻攝滾石唱片 ROCK RECORDS YouTube

晝夜版改由師弟演唱，歌迷留言盼原版上架

隨著影集熱度增加，滾石唱片近期推出了〈飛蛾與蝴蝶〉的「晝夜版」，演唱組合改由蔡承祐與師弟 ZORN 合作。儘管新版本呈現了不同的音樂色彩，但已有許多習慣影集片尾版本的聽眾，在社群平台與影音評論區表達對原版的喜愛。部分網友表示，原版中兩人的聲線層次非常和諧，希望能有機會在數位音樂平台上聽到由蔡承祐與陳零九合唱的最初版本，而非僅限於劇中播出。

唱片公司說明：考量宣傳與演出規劃

針對演唱人選的調整，唱片公司解釋，〈飛蛾與蝴蝶〉原版早在兩年前就已完成錄音，當時陳零九受邀參與合唱。然而，由於陳零九目前正處於停工狀態，且暫時沒有安排任何公開演出，考量到後續的宣傳活動、校園演唱及商演等現場執行需求，公司決定由蔡承祐帶領師弟 ZORN 重新錄製「晝夜版」，以便於後續的推廣工作。

創作者身分引共鳴，歌曲話題持續延燒

即便陳零九目前暫緩演藝活動，他與蔡承祐合作的這首作品仍展現出極高的音樂討論度。這場關於「原唱」與「新版」的討論，也意外讓這部影集的主題曲在正式宣傳前，就已在社群軟體上累積了相當高的點閱率與關注度。

網友留言。翻攝滾石唱片 ROCK RECORDS YouTube



