陳欣婷發表《策展的姿態》分享大英博物館經驗 捐60萬善款回饋花蓮

陳欣婷（第一排中）返鄉發表新書，並將所得部份捐贈給劉一峰神父。（圖：陳欣婷提供）

花蓮出身的策展人陳欣婷（Tiffany）博士，近日出版新作《策展的姿態－來自大英博物館的田野調查與筆記》，並於日前返鄉與花蓮鄉親分享新書內容。本書匯集她旅居倫敦十三年期間，於大英博物館進行田野調查的成果，並訪談超過百位博物館專家、策展人與會員，深入剖析英國博物館的策展理念與實踐。

陳欣婷提出「策展是一種活生生的行動藝術」之主張，認為策展不僅是知識的展示，更是一種連結人心與文化的行動，讓藝術成為公共對話的平台。她強調，英國的策展思維重視觀眾服務、文化縫補與藝術平權，展覽應持續保持「活生生」的狀態，透過跨世代、跨領域的對話，延續藝術的社會影響力。

書中觀點獲得藝術界多位重量級人士的迴響與推薦。前台北市立美術館館長黃光男指出，策展人是展覽的靈魂與舵手；台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘則肯定陳欣婷提出「建構主義新論點」，關注博物館敘事與觀眾互動的社會意義。此外，包括蘇富比藝術學院凱特・希爾博士、大英自然史博物館前主管亞當・桑德斯，以及故宮前院長馮明珠等，也對本書給予高度評價。

陳欣婷心繫故鄉，長期投入花蓮藝術教育與社會公益。除了持續推動「待用課程」偏鄉藝術療育計畫，她更將日前策劃《二82年華－黃光男沙龍展》所得50萬元，以及400本新書義賣，已有約10萬元所得，全都捐助劉一峰神父社會福利基金會，展現她對家鄉的深厚關懷與實際回饋。（梁國榮報導）