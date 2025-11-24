陳歐珀收賄案羈押174天後交保500萬 「求刑24年」科技監控嚴格管制

民進黨前立委陳歐珀收賄案羈押174天後交保，北院設置電子腳環與手機科技監控。（本刊資料照）

前立委陳歐珀涉收賄案持續發酵，北院今（24日）裁定以500萬元交保停止羈押，並限制出境出海，施以電子腳環及手機科技監控。此案涉及貪汙、洗錢及財產來源不明等罪，求刑高達24年2月。

羈押174天後交保 北院設嚴格限制措施

陳歐珀自今年（2025）6月4日遭聲押禁見以來，已被羈押174天。北院指出，交保後，陳歐珀須住居宜蘭市，並自停止羈押日起限制出境、出海8個月。同時不得與同案被告、包括其妻徐慧諭，以及其他證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。

科技監控落實 電子腳環與手機同步拍照

北院進一步說明，陳歐珀需配戴電子腳環，並於每週一、三、五上午9時至12時，於指定地點使用個案手機拍攝面部照片，並即時傳送至科技監控中心，確保行蹤受到持續監控。此外，陳歐珀仍須 定期向北院報到，配合司法程序。

500萬交保是否意味案情有變？監控措施有哪些？

交保條件涵蓋住居限制、科技監控及與同案人隔離，顯示北院對案件的持續掌控與防範干擾證人的需求，兼顧保障人身自由與司法程序完整性。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

台64塞爆不是車禍！觀音山隧道驚見「2隻黑豬暴走」 警方急追「掉豬車」來源

週休3日誰爽誰慘？「最殘酷真相曝光」 他丟數據嗆：乾脆週休7天

談于朦朧案被抓走？紅二代疑「被失蹤」逾1個月 親友公開信曝光