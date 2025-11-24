陳歐珀涉貪獲500萬交保理由、科技監控曝光 法官令不得向妻子探詢案情

記者楊佩琪／台北報導

前立委陳歐珀被控任職期間，涉嫌收受聯興國際400萬餘元賄賂，協助推動「商港法」等法案，又被控涉嫌浮報助理費，台北地方法院24日開庭，裁定陳歐珀以500萬元交保，需接受科技監控，限制出境出海。離開法院時被問到是否有想說的話，陳歐珀不發一語，不過明顯看得出，被關押170多天，人明顯瘦了一大圈。

根據北院裁定，陳歐珀除以500萬元交保外，並有限制住居於宜蘭市住處，且限制出境、出海。科技監控部分，需於每周一、三、五上午9點起至12點前，在限居的門牌前，以個案手機拍照臉部上傳至科技監控中心。此外也需配戴電子腳鐶。

北院裁定認為陳歐珀雖然仍否認犯罪，但與犯罪事實密切相關之重要共同被告，包括聯興國際董座洪英正等人業已詰問完畢，顯然已大幅降低被告就本案重罪部分串供證人之可能性，堪認其不違背職務收受賄賂等犯行之相關事證，已獲相當程度之保全。

考量重要證人已到庭證述，且相關事證已獲相當程度之保全，要不得徒憑共同被告或其他證人尚未全部詰問完畢，遽有羈押被告之必要，否則恐有過度限制被告之人身自由，而違反比例原則之虞。

再審酌被告之犯罪情節、地位、訴訟進行程度、身體狀況、資力等，認命500萬元交保並限制住居，應足以對其形成足夠心理壓力及拘束力，可作為羈押之替代手段，確保後續審理及執行程序進行，因此無羈押之必要。

另一併裁定自停止羈押日起，限制出境、出海8月，需定期向北院報到並遵守接受電子腳鐶之科技監控8月。又為避免與同案被告、後續尚待傳喚到庭接受交互詰問之證人就案情有所討論或指示，命其不得與同案被告即其配偶徐慧諭有任何探詢案情之行為，亦不得與其餘同案被告及後續尚待傳喚到庭的證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

