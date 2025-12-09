陳歐珀涉貪確定交保！北檢抗告指他「干擾證人、銷毀帳本」 高院這理由駁回

前立委陳歐珀涉嫌收費、詐領助理費，獲500萬元交保，北檢提抗告遭高院駁回確定。資料照。廖瑞祥攝



前民進黨立委陳歐珀涉嫌收賄463萬元，並與妻子徐慧諭共同詐領助理費411萬元，6月初起遭羈押禁見近6個月，台北地院11/24裁准他500萬交保。但台北地檢署提起抗告，指控陳歐珀在高虹安爆發助理費案時，曾叮囑助理「妳要保護我，我才能保護妳」，妻子徐慧諭和辦公室主任也交代助理要「銷毀國會零用金帳本」，明顯干擾證人及滅證。不過高等法院認為人證、物證已獲保全，駁回抗告，陳歐珀確定交保在外。

檢方指控，陳歐珀在擔任立委期間，涉嫌收受海商業者413萬元，在立法院推動《商港法》修法及爭取紓困，又接受Uber業者50萬元賄賂，召開協調會並質詢交通部。此外，陳歐珀夫婦於2012年至2022年間，涉嫌浮報助理薪資，向立法院詐領補助411萬餘元，供辦公室零用金使用，徐慧諭則另外被控侵占「勁宜蘭協會」款項110萬元。

北檢6月初聲請羈押禁見獲准，陳歐珀一路延押到11月24日，北院才裁准他以500萬元交保，命他限制住居、限制出境出海，定期向法院報到，並配戴電子腳鐶、定時用個案手機向科技監控中心回報。

民進黨前立委陳歐珀(資料照)，因為涉貪被起訴，他8月移審台北地院時滿頭白髮，與之前相差甚大。呂志明攝

但北檢認為，陳歐珀雖然承認詐領助理費，但仍否認收賄，供述也與同案被告有許多出入，有待證人到庭接受交互詰問。此外，檢方指控擔任人頭協助陳歐珀收賄的許仁圖已經死亡，他當初被聘用的僱傭契約及薪資給付等細節都還沒有釐清。此外，徐慧諭主張陳歐珀有許多私聘助理並聲請傳喚，都是陳歐珀羈押後才提出，其真實性可疑，若法院不羈押陳歐珀，會讓他有勾串證人的機會。

北檢還指出，陳歐珀於高虹安案爆發時，曾叮嚀當時的王姓助理「妳要保護我，我才能保護妳」，徐慧諭和辦公室李姓主任也都交代王姓助理「銷毀國會零用金帳本之EXCEL電子檔」，同案被告及共犯擔心犯行曝光，已經有干擾證人及滅證舉動，原審竟認為陳歐珀沒有勾串證人的可能性，有所不當。北檢並指出，陳歐珀可能透過擔任立委期間的政商人脈逃亡，避免刑罰。

陳歐珀的妻子徐慧諭，涉嫌與陳歐珀共同詐領助理費，也另外涉及公益侵占。資料照。白廷奕攝

不過高院認為，陳歐珀坦承部分犯行，並且有LINE對話紀錄、通訊監察內容、會議紀錄及交易明細等已扣案證據，足認陳歐珀犯罪嫌疑重大。本案經檢察官偵查起訴，北院也於8月裁定羈押3個月，經過積極審理，相關人證物證已獲得相當程度的保全，因此沒有繼續羈押必要，命其交保並遵守限制出境、出海並施以電子監控等禁止事項，足以擔保後續審理及執行程序。

高院指出，本案既經檢察官提起公訴，應該認為偵查已完備，檢方以尚有證人待傳喚，到案共犯彼此陳述有歧異，無異於認為在審理中聲請詰問證人的被告，都有串證的可能性，涉犯重罪的被告就有逃亡的可能性，豈不是只要聲請詰問證人的被告都要羈押？

高院認為，北院已詳述為何陳歐珀犯罪嫌疑重大但無羈押必要，檢方未具體指明原裁定有何處裁量不當或違法，不足已撤銷原裁定，認定抗告無理由，予以駁回，陳歐珀確定交保在外。

