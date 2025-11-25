陳歐珀涉貪遭押174天！ 500萬交保後首度出庭

陳歐珀交保後首出庭。（圖／翁靖祐攝）

前民進黨立委陳歐珀涉嫌收賄以及詐領助理費，從今年6月4日一路被羈押至昨日（11月24日），由北院裁定以500萬元交保，並限制住居以及出境、出海。台北地院今（11月25日）接續開庭審理此案。陳歐珀的辯護律師主張，陳歐珀雖然有為推動法案召開協調會，但參與此案的立委有3位，且今日出庭的被告也表示，此案的壓力並非直接來自陳歐珀。

今日庭末，檢方指出陳歐珀確實有透過協調會等方式對行政機關施壓推動法案，並因此導致行政機關的會議結果受到影響。不過今日出庭作證的交通部公務人員在聽到檢方的意見以後，卻連忙打斷表示自己並非這個意思，但因為還未輪到其發言，因此也隨即被法官阻止。

陳歐珀的辯護律師則表示，依照證人所述，會議的結果並非受到陳歐珀的影響，且當時參與其中的立委有3位，並非只有陳歐珀。此外，關於本案的壓力證人也說得很清楚，是來自整個機關的壓力，而非陳歐珀個人，加上當時有相關事件（新店計程車司機自殺）發生以及相關的陳情案，因此交通部才會如火如荼展開相關的排程，且當時會議也都是按照既定的行程去走。

在歷經３小時的庭訊以後，陳歐珀先是前往洗手間，結束後一路沉默的順著北院樓梯一路走出台北地院大門，直到上了自己車輛的副駕駛座以後，再由他的兒子駕車將其帶離台北地院。

