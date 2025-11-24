陳歐珀涉貪遭押174日重獲自由！ 台北地院裁定500萬交保

台北地院裁定陳歐珀以500萬進行交保。（圖／本刊資料照）

民進黨前立委陳歐珀在擔任立委期間，利用職權推動商港法並且幫忙減免基隆港碼頭的租金以及管理費，為租賃車業者開協調會等方式，收受聯興國際物流公司、租賃車業者賄賂、詐領助理費共874萬8092元遭北檢起訴，陳歐珀也於6月4日起遭到羈押禁見至今。台北地院今日（11月24日）裁定陳歐珀以500元交保，並限制出境出海並科技監控。

陳歐珀在宜蘭實力雄厚，他從基層公務員一路做起，曾任三星鄉長與議員，並在2012年時代表民進黨參選立法委員當選，成為民進黨首任宜蘭立委，隨後更連任3屆。不過陳歐珀2024年時被提名準備繼續參選宜蘭縣立委，卻在2023年5月被爆出涉嫌與吸金的im.B平台過從甚密，不但使用im.B大樓作為後援會與服務處，其座車更登記在im.B名下，因而被迫退選，放棄連任。

北檢接獲檢舉，陳歐珀涉嫌在2016年任內收受聯興國際物流公司賄款，並協助護航推動商港法修法，台北地院6月3日指揮廉政署兵分14路搜索其住處等地，並約談涉案人員共10人。陳歐珀6月4日凌晨移送至台北地檢署進行複訊，遭台北地院裁定羈押禁見，最終陳歐珀被北檢依照貪汙等罪於8月28日起訴。

