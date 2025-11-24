陳歐珀要出獄了！涉貪污遭羈押174天 北院裁定500萬元交保

民進黨前立委陳歐珀因涉嫌貪污、洗錢及財產來源不明等罪名，8月被北檢起訴求刑24年2月，經過174天的羈押，陳歐珀今（24）日獲台北地院裁定以500萬元交保，限制出境並安裝電子腳環科技監控。

陳歐珀資料照。（圖／中天新聞）

陳歐珀涉嫌在2016至2020年間利用立法院交通委員會委員職權，接受物流公司聯興國際提供的不正利益，包括賄款413萬5922元及50萬元，並詐領助理費411萬2170元，總額高達874萬8092元，涉及協助聯興公司降低碼頭租金及爭取疫情補助等利益。

此外，陳歐珀還被指在2018年貨櫃輪撞壞基隆港設備事件中，推動《商港法》修法，將民營公司設施損害納入可求償範圍。

台北地檢署今年6月4日展開大規模搜索，約談陳歐珀及其他涉案人員，並以涉貪汙、洗錢及勾串滅證之虞聲押禁見，全案於8月28日正式提起公訴，並對陳歐珀求刑24年2月。

陳歐珀經過174天的羈押後，台北地方法院於今（24）日裁定他以500萬元交保，並要求他戴上電子腳環進行科技監控，同時限制其出境及出海。

