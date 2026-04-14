白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
陳歐珀貪污案一審判16年 曾以「孫子異樣眼光」求卸腳鐐遭駁
民進黨前三連霸立委陳歐珀，被控於任內收受物流與租賃業者賄賂、護航特定修法，並夥同妻子徐慧諭詐領助理費、挪用協會公款，犯罪總金額高達874萬餘元。台北地方法院今（14日）一審宣判，依收賄、詐取財物等罪判處陳歐珀合併應執行16年徒刑、褫奪公權6年；徐慧諭則因公益侵占等罪判刑4年6月。全案仍可上訴。
檢方調查發現，陳歐珀自2016年起，由聯興物流董事長洪英正變相資助，代付國會辦公室特別顧問每月5萬元薪資，至2023年共收受413萬餘元。期間，陳歐珀藉立委職權推動多項對聯興有利的措施，甚至因該公司設備遭貨輪撞壞，強行推動《商港法》修法。此外，陳歐珀更於2018年接受租賃業者陳情，當面收受50萬元現金，並要求交通部暫緩裁罰業者違法攬客，嚴重敗壞官箴。
除了收受企業賄賂，陳歐珀夫婦還將腦筋動到公帑與協會公款上。起訴指出，陳歐珀與妻子及助理共同浮報薪資，詐領立院公費助理補助款達411萬餘元，妻子更被查出分批挪用「勁宜蘭發展協會」110萬元公款，用於支付私人保費與水電費等開銷。北檢痛批陳歐珀身為資深立委卻護航業者貪圖私利，起訴時曾具體求刑24年2月，如今一審判決16年，褫奪公權6年。
現年63歲的陳歐珀因本案遭羈押禁見達174天，去年底獲准以500萬元交保，但須佩戴電子腳環監控並限制出境，久未露面的他身形明顯消瘦、頭髮全白，近日曾以影響就醫、且擔憂引起「孫子異樣眼光」為由，聲請解除電子監控，但遭合議庭駁回。回顧其政壇路，2023年他因捲入im.B詐騙案黯然退選，原有意挑戰宜蘭縣長，卻隨即因長期收賄案遭檢舉，政治生涯因貪腐疑雲全面崩盤。
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