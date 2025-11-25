陳歐珀500萬交保後首出庭！一頭散亂白髮理好了 戴帽子遮掩

民進黨前立委陳歐珀因涉嫌貪污、洗錢及財產來源不明等罪名，8月被北檢起訴，求刑24年2月，經過174天的羈押，陳歐珀昨（24）日獲台北地院裁定以500萬元交保，限制出境並安裝電子腳環科技監控，他今（25）日再到北院出庭。

陳歐珀24日交保。（圖／中國時報，黃世麒攝）

陳歐珀昨日交保時一頭散亂白髮，今天現身時則已經理髮，並特別戴著帽子，疑為遮掩白髮，面對媒體時他一言不發，在法庭上也都委由律師代為發言，他本人未多做發言。

檢方指控，陳歐珀在2016年至2020年間，涉嫌接受碼頭物流業者聯興國際賄賂413萬餘元，以及小客車租賃業者賄賂50萬元，並與妻子徐慧諭共同詐領立法院公費助理薪資411萬餘元，此外他涉嫌在2018年利用立委職權干預交通部計程車違規裁罰基準，收受50萬元賄款，並透過協會收據包裝成公益捐款以達洗錢目的。

廣告 廣告

北院昨日交保裁定認為，陳歐珀仍然否認收賄及洗錢等犯行，但相關的重要證人都已詰問完畢，已大幅降低他就重罪部分串供證人的可能性，他收賄等犯行的相關事證已獲相當程度的保全，如命提出500萬元保證金並限制住居，應可作為羈押替代手段，以確保後續審理及執行程序的進行，無繼續羈押必要，因此予500萬元交保，一併裁定限制出境、出海8月，並命他定期向北院報到及遵守接受電子腳環科技設備監控8月，也命他不得與同案被告、妻子徐慧諭有任何探詢案情的行為，不得與其餘同案被告及本案後續尚待傳喚到庭進行交互詰問的證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。

延伸閱讀

NBA/拓荒者主帥捲醜聞今出庭 抵押破億房產換交保

陳歐珀要出獄了！涉貪污遭羈押174天 北院裁定500萬元交保

基隆冰櫃焚屍案3凶嫌獲交保 檢方抗告高院發回更裁