陳武鎮新書《監獄島 政治犯的囚房隨想》問世 用繪畫訴說歷史創傷與未來期盼

【記者蔡富丞/綜合報導】國家人權博物館30日舉辦政治受難者前輩陳武鎮《監獄島政治犯的囚房隨想》新書發表會，來自全臺灣各地的陳武鎮「同學」們均出席盛會，見證老朋友、老同學的新書問世，國家人權博物館館長洪世芳、臺灣藝術大學教授廖新田、國史館館長陳儀深、圓山大飯店董事長葉菊蘭、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅、中央廣播電台董事賴秀如、公視台語台同仁、政治受難者前輩張則周、陳中統、高金郎、簡中生、陳欽生、陳嘉珍及受難者家屬、五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長吳建東、文史工作者陳銘城、曹欽榮等貴賓皆出席新書發表會。

陳武鎮前輩致詞時特別感謝國家人權博物館這些年協助出版他所有的人權藝術創作作品，更全力支持這次的新書畫冊出版並舉辦發表會。這本畫冊是他這六年來創作歷程的展現，既是為受難者的遭遇發聲，也是他深刻反思人權議題後的精華。陳前輩以柯旗化前輩所提出來的「監獄島」概念進行系列創作為例，表示面對威權統治者，古今中外其他地方何嘗沒有監獄島的存在。「賤民」系列是他最喜歡的作品，畫的是威權統治下，充滿生命光輝及為自身而屈服的人物。陳武鎮前輩提到，最近他開始創作有關香港人權、描繪香港際遇的作品，也推薦香港流亡藝術家黃國才的作品。

人權館洪世芳館長表示，他從作品中看見前輩內斂而堅毅的性格，以及那份真誠深深觸動人心。前輩畫風呈現出強烈的語彙，一刀一筆直指人心，表達出對國家權勢暴力無情輾壓的深沉抗議。每一幅作品都帶著震撼人心的力量，我們不僅是在翻閱前輩的創作歷程，更在回顧一段傷痛的歷史。無論是從形式還是內容上，前輩的作品都充滿了力量，帶有對不公不義的深刻控訴，也帶著對未來的深切期盼。洪館長期盼陳前輩能持續以他的方式為臺灣人權創作及發聲，正如前輩曾說的，「兩年的黑牢不能白坐，政治犯的經驗和感受應該成為藝術創作的養分，絕不可虛耗」，過往的苦難的經歷都無法打倒前輩，現在與未來所面臨的困難，前輩都應能順利克服向前走。

臺灣藝術大學廖新田教授在專題演講上以「創傷藝術的含金量」為題，分享他如何透過陳武鎮前輩的藝術作品，探討創傷藝術在傳達歷史傷痛、重構記憶、呼籲社會正義等面向的獨特價值。廖教授認為，「歷史的空白就是我們重新書寫的可能」。他以馬內、哥雅、孟內等被西方藝術史列為經典的創作為例，認為陳武鎮前輩的創作也值得成為臺灣藝術史的經典，國家美術館應該規劃展出。

陳武鎮前輩在與廖新田教授的對談中，回憶起那些被囚禁的日子裡，「無論是監獄中的煎熬，還是對抗不公的歷程，都深刻塑造了我的創作與思維。」陳前輩並提到，藝術創作是他宣揚人權與歷史真相的一種方式，也期待能帶起更多人關注白色恐怖的歷史，同感政治受難者的境遇。陳前輩表示，有些人作畫是用手指、用手臂，他認為自己是「整個人、整個身體撞上去」，至於有沒有達到這個目標，就留待歷史決斷。

陳武鎮前輩，1969年入伍時因為在性向測驗卷背面寫下「反中央」、「反對國民黨」八個字，被依《懲治叛亂條例》「以文字為有利於叛徒之宣傳」判刑兩年。出獄後，他從事教育工作，致力於兒童美術教育，並在1987年解嚴後全心投入藝術創作。在妻子陳玉珠女士的鼓勵與支持下，陳前輩專注於人權主題創作，作品曾多次在國家人權博物館景美及綠島園區、二二八國家紀念館等地展出，是研究臺灣白色恐怖歷史的重要視覺資源。在人權主題創作之餘，陳武鎮前輩常偕同愛妻，開著露營車前往臺灣各地寫生創作，作品集結成《漁港好日》、《漁港台灣》等書，充滿濃厚海味、土味與人情味。