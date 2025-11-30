陳武鎮新書《監獄島 政治犯的囚房隨想》用繪畫訴說歷史創傷 為受難者發聲

陳武鎮當年在性向測驗卷背面寫下「反中央」、「反對國民黨」8個字，入獄2年，今天發表新書畫冊「監獄島政治犯的囚房隨想」。 圖：國家人權博物館提供

[Newtalk新聞] 政治受難者陳武鎮今（30）日發表新書畫冊《監獄島 政治犯的囚房隨想》，他表示，這本畫冊是他這六年來創作歷程的展現，既是為受難者的遭遇發聲，也是他深刻反思人權議題後的精華。

國家人權博物館舉辦政治受難者前輩陳武鎮《監獄島 政治犯的囚房隨想》新書發表會，國家人權博物館館長洪世芳、台灣藝術大學教授廖新田、國史館館長陳儀深、圓山大飯店董事長葉菊蘭、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅、中央廣播電台董事賴秀如等人與會，來自全台灣各地的政治受難者包括張則周、陳中統、高金郎、簡中生、陳欽生、陳嘉珍及受難者家屬、五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長吳建東、文史工作者陳銘城、曹欽榮等也出席新書發表會。

陳武鎮表示，這本畫冊以政治受難者柯旗化所提出來的「監獄島」概念進行系列創作為例，表示面對威權統治者，古今中外其他地方何嘗沒有監獄島的存在。「賤民」系列是他最喜歡的作品，畫的是威權統治下，充滿生命光輝及為自身而屈服的人物。陳武鎮提到，最近他開始創作有關香港人權、描繪香港際遇的作品，也推薦香港流亡藝術家黃國才的作品。

洪世芳指出，他從作品中看見陳武鎮內斂而堅毅的性格，以及那份真誠深深觸動人心。陳武鎮畫風呈現出強烈的語彙，一刀一筆直指人心，表達出對國家權勢暴力無情輾壓的深沉抗議。每一幅作品都帶著震撼人心的力量，我們不僅是在翻閱陳武鎮的創作歷程，更在回顧一段傷痛的歷史。無論是從形式還是內容上，陳武鎮的作品都充滿了力量，帶有對不公不義的深刻控訴，也帶著對未來的深切期盼。

洪世芳期盼，陳武鎮能持續以他的方式為台灣人權創作及發聲，正如陳武鎮曾說的，「2年的黑牢不能白坐，政治犯的經驗和感受應該成為藝術創作的養分，絕不可虛耗」，過往的苦難的經歷都無法打倒陳武鎮，現在與未來所面臨的困難，前輩都應能順利克服向前走。

陳武鎮在與廖新田教授的對談中，回憶起那些被囚禁的日子裡，「無論是監獄中的煎熬，還是對抗不公的歷程，都深刻塑造了我的創作與思維。」他提及，藝術創作是他宣揚人權與歷史真相的一種方式，也期待能帶起更多人關注白色恐怖的歷史，同感政治受難者的境遇。陳武鎮表示，有些人作畫是用手指、用手臂，他認為自己是「整個人、整個身體撞上去」，至於有沒有達到這個目標，就留待歷史決斷。

陳武鎮，1969年入伍時因為在性向測驗卷背面寫下「反中央」、「反對國民黨」八個字，被依《懲治叛亂條例》「以文字為有利於叛徒之宣傳」判刑兩年。出獄後，他從事教育工作，致力於兒童美術教育，並在1987年解嚴後全心投入藝術創作。

在妻子陳玉珠女士的鼓勵與支持下，陳武鎮專注於人權主題創作，作品曾多次在國家人權博物館景美及綠島園區、二二八國家紀念館等地展出，是研究台灣白色恐怖歷史的重要視覺資源。在人權主題創作之餘，陳武鎮前輩常偕同愛妻，開著露營車前往台灣各地寫生創作，作品集結成《漁港好日》、《漁港台灣》等書，充滿濃厚海味、土味與人情味。

