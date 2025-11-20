陳武雄涉案判刑4年半 高院裁定個案手機監控

（中央社記者劉世怡台北20日電）和桐集團創辦人陳武雄涉台灣優力連鎖加油站詐貸新台幣18億元案，10月二審判刑4年6月。二審考量認他有逃亡之虞，11月19日裁定限制住居及攜帶個案手機，定時以拍照功能線上報到。

根據台灣高等法院裁定，陳男曾因另案期間，潛逃境外，有逃亡事實，他雖遭緝獲歸案另案執行，但是因為身體健康因素而向聲請保外就醫獲准迄今。

高院表示，陳男實際上自民國110年3月5日起即未在監服刑，行動上顯然未受到實質限制，如不將其住居限制在一定處所（對其入出境管制部分，已因另案執行中而有所管制在案），一旦再度潛逃，將難以為後續程序的順利進行，因此有限制住居必要。

高院表示，審酌本案二審判決才剛送達不久，而且本案卷證繁雜，若檢察官、陳男提上訴，最高法院需相當期間審理，為兼顧人權保障及公共利益的均衡維護等情形，認定須命陳男接受適當的科技設備監控。可抗告。（編輯：張銘坤）1141120