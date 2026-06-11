陳殷正接任衛福部嘉義醫院院長 市長期許帶領百年大病院再創高峰
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】衛生福利部嘉義醫院陳殷正院長今（11）日正式就職，院方舉辦院長就職履新茶會，嘉義市長黃敏惠特別到場祝賀，代表全體市民歡迎陳殷正院長加入嘉義市醫療大家庭。茶會後，黃敏惠市長在陳殷正院長陪同下，參訪日前竣工的嘉義醫院「活力園－全責式日間照顧中心」，簽下祝福小卡，將「全齡共享、世代宜居」的理念與祝福，留在日照中心的彩繪牆上。
黃敏惠市長表示，很高興能見證陳殷正院長正式接任嘉義醫院第16任院長的重要時刻。陳殷正院長是南部子弟，曾任職於衛生福利部彰化醫院、衛生福利部臺北醫院、行政院衛生署臺北醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院及臺北市立仁愛醫院等院所，具備豐富行政歷練。陳殷正院長同時也是國立臺灣大學健康政策與管理研究所博士，兼具醫療專業與健康政策視野。嘉義市服務的不只是嘉義市民，也包括雲嘉南地區許多在地就業、就學的民眾，期盼未來在陳殷正院長帶領下，延續嘉義醫院醫療與照護使命，持續守護地方健康。
黃市長說，嘉義醫院是在地長輩口中充滿情感記憶的「大病院」，自民國前17年成立至今，已走過132個年頭，不僅照顧嘉義市民，也服務雲嘉南地區許多鄉親。從早期健保尚未開辦前，無私為弱勢民眾提供醫療服務、協助地方傳染病防治，到近年疫情嚴峻期間，作為「傳染病防治業務應變醫院」，協助完成高達4萬3,000人次PCR與快篩服務，並成立集中檢疫所，嘉義醫院始終堅守第一線，守護雲嘉嘉地區鄉親健康，是地方最堅實的醫療後盾。
衛生局長廖育瑋指出，嘉義醫院在醫療與照護創新上表現亮眼，不僅是第一家完成HaH（在宅急症照護）收案的部立醫院，也首創全國機構混合在宅照護模式，收案量高居全台前3名，對落實社區醫療具有重要意義。而面對高齡照護需求與護理人力短缺挑戰，嘉義醫院開設120床整合照護病房，核定床數位居全台前3名，透過照服員與護理人員共同照護，減輕醫護與家屬負擔，同時成立「+1嘉醫圈」打造友善職場，並獲NHQA國家醫療品質獎及SNQ國家品質標章肯定。
陳殷正院長表示，能接任衛生福利部嘉義醫院院長深感光榮。嘉義醫院除持續精進醫療服務外，也格外重視長照服務，面對人口老化趨勢，院方將全力投入高齡照護與在地服務。陳院長指出，嘉義醫院不僅是衛生福利部所屬醫院，承擔國家公共醫療政策任務，更是在地嘉義市的重要醫療院所，未來將全力配合地方衛生政策推動。他也說明，自己畢業於台大醫學系，並曾接受衛生福利部醫療品質與病人安全相關訓練，未來將持續帶領嘉義醫院提供有品質、值得信賴且經得起檢驗的醫療服務。
陳院長與黃敏惠市長一行人參訪新建於嘉義醫院內的「活力園－全責式日間照顧中心」。該中心已於3月竣工，目前正進行消防審查，期盼本月正式啟用。嘉義醫院表示，日照中心服務對象為實際居住於嘉義市，並經長期照顧管理中心評估，符合長照需要等級第2級（含）以上者，且符合65歲以上、具原住民身分者55歲以上、領有身心障礙證明、失智症，或符合衛生福利部中央健康保險署公告急性後期整合照護計畫收案對象等條件之一者。
嘉義醫院指出，「活力園－全責式日間照顧中心」中心提供日間照顧、喘息服務、沐浴服務及交通車接送服務，並引進全區跌倒偵測系統、雄感動復能設備、智慧運動踏墊及陪伴機器人，提供長輩更安全、多元且具互動性的照護與課程體驗。中心設置靜態區、動態區、護理站、午休室、園藝區、兩座廚房及五間衛浴設備，並貼心規劃家屬休息區，服務從外縣市前來探望長輩的家屬，營造溫馨友善的照護環境。
新任院長陳殷正身為腎臟內科專科醫師，為臺大醫學系畢業、政大EMBA碩士及臺大公衛博士。歷任彰化醫院副院長、台北醫院內科主任暨醫務秘書。在任職彰化醫院副院長期間，監督指導教學醫院評鑑與緊急醫療能力評定均獲合格，更帶領團隊榮獲醫療品質銀品獎及創新獎，並發展腎科植管成為腹膜透析訓練醫院，兼具臨床專業與深厚管理實務。
圖說：臺大醫學系、EMBA、公衛三長才的陳殷正，接任衛福部嘉義醫院院長，市長黃敏惠特別到場祝賀，期許陳院長帶領百年嘉義大病院再創高峰。（圖：劉芳妃攝）
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