陳水扁主持政論節目！NCC懲處出爐 網炸鍋轟：這樣中天為何關台

國民黨立委洪孟楷今日在立院質詢關於前總統陳水扁在某電視台主持節目是否違法，NCC代理主委陳崇樹表示，該電視台設立目標就是不能開政論節目，對於該電視台取巧方式，有開罰警告。此話一出，引發網友討論。

前總統陳水扁。（圖/資料照）

粉專「政客爽」今天（8日）在臉書發文表示，笑死！陳水扁一個受刑犯跑去電視台開節目，NCC的處罰方式是「警告一支」，啊累犯的話是去訓導處罰站嗎？世界最搞笑的是一個貪汙犯前總統可以到處跑來跑去，現在還準備去主持節目，這麼正常不用關回去哦？「政客爽」狠酸「民進黨政府真的好棒棒」。

網友留言。（圖取自 「政客爽」臉書粉專 ）

許多網友都在其PO文下方留言表示「處罰就是：懲罰人民，綠能你不能」、「原來警告就是處罰喔！！這樣中天為什麼要關台」、「NCC和台灣司法就是笑話！這時候又想起那一句，好想贏韓國」、「民進黨，只有你想的到沒有他們做不到」、「已經無法無天了呀」、「台灣的法律終將淪為笑話」、「黨就是這麼豪橫、就是可以為所欲為」。

