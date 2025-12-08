陳水扁主持政論節目 NCC：就是違法
[NOWnews今日新聞] 前總統陳水扁即將重返螢光幕，與《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》，遭立委質疑是走巧門，規避政論節目變成談話性節目。對此，NCC代理主委陳崇樹表示，目前該新聞台官網還沒披露，會持續關注，構成政論性節目就是違法，未來若成事實一定會依法處理。
陳水扁於2015年1月因精神疾病與腦部病變，經醫療鑑定後獲准保外就醫，卻多次違反台中監獄規定的「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」的4不原則，根據媒體報導，陳水扁將從廣播節目《有夢上水》主持人升格為電視主持人，明年初將和《鏡電視》合作新開《總統鏡來講》，節目製作團隊已開始籌備，首波邀約專訪對象鎖定民進黨提名2026縣市長大選候選人，預計將創造話題。
立委洪孟楷今（8）質詢時詢問，《鏡電視》是否可以主持政論？若明年新聞台邀請受刑人主持節目，NCC如何處理？故意走巧門變成談話性節目能否主持？NCC知道不處理？
陳崇樹回應，現況《鏡電視》不可以開設政論節目，官網沒有披露相關消息，會持續關注，受刑人身分趴趴走是法務部權責，NCC予以尊重，知道該電視台取巧，程序上會找專家學者，NCC已經在處理，發函請他們陳述意見，先前的「大選鏡來講」節目已經給予處罰警告，警告就是一種處罰，現在已經在處理，最後若認定要罰，該罰就罰。
洪孟楷再問，若受刑人真的在開節目，NCC會怎麼做？這是對公權力的挑戰，不管藍綠黨派，有任何受刑人可以在中華民國法律之下保外就醫，趴趴走，手也不抖了，說話邏輯思考非常完整，他要關10年20年完全不用審，他不是被特赦，趴趴走還預告發獨家，質詢完還幫他衝收視率，如果真的開節目，NCC還在後面撥接、爬、蒐集資料。
陳崇樹表示，會透過內部程序確認是否有構成政論性節目，若是的話會罰，已經在處理了，目前官網還沒有披露，變成事實後一定會依法處理，若政論性節目是違規要開罰，會持續關注。
