陳水扁主持新節目！台中監獄函文告誡：務必遵守保外就醫規定

前總統陳水扁今天正式宣布，主持節目「總統鏡來講」，並預告第1集於周日首播。對此，台中監獄表示，已函文告誡陳水扁，務必遵守保外醫治相關規定，同時也會持續掌握瞭解相關情事。

陳水扁主持新節目，引發關注。（圖／中天新聞）

「阿扁來了！」陳水扁在臉書發文表示，史無前例的深度對話，講真相、講理想、講出台灣新力量。「總統鏡來講」每周日10:00鏡新聞線上播出，2026年1月4日（日）10:00首播。同時，他也公布了新節目宣傳影片。

陳水扁。（圖／中天新聞）

而對於陳水扁主持節目一事，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹日前在立法院回答立委質詢時表示，鏡電視營運規範是不可以開政論節目的，NCC將持續關注，只要播出的內容不被認定為政論節目，NCC就沒有權限裁罰，另外受刑人人身自由等問題為法務部權責，NCC無從置喙。

陳水扁。（圖／中天新聞）

對於陳水扁主持新節目，台中監獄表示，「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理。」

